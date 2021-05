Cittadella-Entella 1-0, l'autorete di Bonini condanna una buona Virtus

Gioca a mente sgombra la Virtus Entella già retrocessa in Serie C mettendo in difficoltà un Cittadella che alla fine vince 1-0 e blinda la posizione playoff salendo a +6 su Chievo, Brescia e Spal a due giornate dalla fine della "regular season".

Ritmi blandi a inizio gara poi ci provano Ognuseye e Baldini, ma Borra è attento tra 9' e 15', prova a replicare l'Entella al 21' con Rodriguez ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco e poi è ancora la formazione di casa a rendersi pericolosa al 25' con un colpo di testa di Perticone. La gara sfuma fino al 43' quando Brescianini impegna Kastrati con un gran tiro di sinistro sfiorando il goal dello 0-1.

A inizio ripresa passano in vantaggio i ragazzi di Venturato con una deviazione volante nella propria porta di Bonini, poi è veemente la reazione dei ragazzi di Volpe che sfiorano due volte il pareggio al 56' (salvataggi miracolosi di Kastrati su Meazzi), un minuto dopo sul capovolgimento di fronte è invece il Cittadella ad andare vicino al goal con Gargiulo. L'Entella riprende coraggio e prova a pareggiare con Schenetti (72') mentre al 74' l'arbitro annulla per fuorigioco il raddoppio di Tsadjout. Nel finale rosso per Pavic (85') e i padroni di casa gestiscono il vantaggio fino al triplice fischio

CITTADELLA-ENTELLA 1-0 | TABELLINO

Reti: 49' Bonini (aut.)

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma; D'Urso (63' Proia), Pavan, Gargiulo (79' Rosafio); Baldini (59' Tsadjout); Ognuseye (79' Iori), Beretta (59' Vita). All. Venturato.

Entella (4-3-1-2): Borra; Pavic, Bonini, Poli, De Col; Paolucci (28' Brescianini), Dragomir, Settembrini (64' Andreis); Schenetti (81' Marcucci); Meazzi (64' Mancosu), Rodriguez (81' Villa). All. Volpe.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Note: ammoniti Gargiulo e Pavic, espulso Pavic all'85' per somma di ammonizioni. per