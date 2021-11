Ciclocross, in Fontanabuona un weekend di livello internazionale

Domenica 5 dicembre a Calvari si svolgerà la prima edizione del Gran Premio Fontanabuona internazionale di Ciclocross, organizzato da Velo Val Fontanabuona, Regione Liguria e Comune di San Colombano. Seppur alla prima edizione, grazie all'iscrizione al calendario internazionale dell'Uci, è prevista una qualificata partecipazione di atleti provenienti dall'Italia e dell'estero, anche se purtrppo, a seguito della pandemia, viene a mancare la presenza di alcune nazionali provenienti dai paesi dell'Est.

Da venerdì 3 dicembre sarà presente sul territorio la Nazionale Italiana di Ciclocross con il ct Daniele Pontoni, che alloggerà presso la struttura ricettiva extra alberghiera (casa per ferie) Villaggio Ospitale posta all'interno del Centro San Salvatore a San Salvatore di Cogorno.

Il percorso: un circuito di circa 2,4 km da ripetersi più che prevede il coinvolgimento del campo sportivo di Calvari, dell'Area Expo e del suggestivo centro storico del paese, non manca l'attraversamento di prati adiacenti alla ss. 225 della Fontanabuona. Un tracciato tecnico e spettacolare e le condizioni del tempo saranno determinati nel stabilirne le reali difficoltà. Il pubblico potrà assistere al passaggio dei corridori lungo tutto il tracciato. Per accedere all'Area Expo sarà necessario essere in possesso del green pass.

Iniziative collaterali: sabato 4 dicembre a Chiavari consegna del Premio Fontanino ad una personalità del mondo del ciclismo. Alla domenica sono previsti i seguenti eventi: ore 12 lancio dei paracadutisti appartenenti al Reggimento Carabinieri Tuscania, durante l'intervallo tra le gare del mattino e quelle del pomeriggio. Nell'arco dell'intera giornata: presenza Polizia Stradale con la Lamborghini e il Pullman Azzurro dove i giovani potranno apprendere le principali norme in merito alla sicurezza stradale; Poste Italiane propone l'annullo speciale appositamente predisposto in occasione della manifestazione, infine Expo Bici Liguria con la partecipazione di aziende del settore, mentre grazie a Camera di Commercio di Genova e Coldiretti i presenti avranno la possibilità di conoscere i prodotti tipici del territorio.

Sicurezza: grazie all'intervento della Protezione Civile e della Croce Rossa di Cicagna sarà assicurato il pieno rispetto della normativa al fine di limitare il diffondersi del covid 19. Per l'intera giornata sarà inoltre presente una postazione sanitaria per il rilascio dei green pass con personale abilitato.

"Per il nostro Comune - spiega il sindaco di San Colombano Carla Casella - ospitare una manifestazione di tale rilievo è motivo di orgoglio, un'occasione unica per promuovere il territorio non solo di San Colombano Certenoli, ma dell'intera Val Fontanabuona; sono certa che assisteremo ad una grande giornata di sport".

Grande soddisfazione per il presidente Velo Val Fontanabuona Roberto Portunato: "negli ultimi anni la specialità del ciclocross è cresciuta in modo esponenziale, abbiamo pertanto pensato di organizzare una manifestazione internazionale che nella nostra regione mancava da troppo tempo, puntiamo a proporre un appuntamento annuale per atleti e sportivi, siamo all'inizio di un grande lavoro nell'interesse dello sport".