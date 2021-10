Campionati Nazionali Universitari, 11 medaglie per gli atleti liguri

Nel weekend del 23 e 24 ottobre sono stati disputati a Sabaudia i Campionati Nazionali Universitari maschili e femminili di canoa, kayak e canottaggio, organizzati dal Cusi d'intesa con Federcanoa e Federcanottaggio. Primo appuntamento sportivo per atleti universitari nella stagione 2021/22.

La spedizione genovese ha conquistato un ottimo terzo posto nel canottaggio, alle spalle di Cus Torino e Cus Insubria. Due argenti conquistati per quanto riguarda canoa e kayak. Undici pertanto le medaglie portate a casa dagli atleti liguri, 4 ori, 4 argenti e 3 bronzi.

Nel 4 di coppia maschile, sulla distanza di 500 metri, a trionfare sono stati Costa, Cambiaso, Prato e Rossi, mentre nel 4 di coppia femminile Danovaro, Gnassi, Ramella e Boiocchi. Sui 2000 metri invece Mumolo, Rocchi, Rossi e Costa conquistano la vittoria, con Costa e Prati vincenti anche nel doppio pesi leggeri.

Sempre sui 2000 metri Cambiaso conquista l'argento nel singolo pesi leggeri, con Ramella e Gnassi capaci di conquistare l’argento anche nel doppio femminile. Non solo ori e argenti ma anche tre bronzi, conquistati dalla staffetta singolo e 4 con di Costa, Rocchi, Cambiaso, Prato e Rossi, così come dal doppio senior con Cambiaso e Rocchi e infine dal 4 di coppia femminile con Gnassi, Danovaro, Ramella e Boiocchi.

Per quanto riguarda canoa e kayak su cinque finali raggiunte sono arrivati ben due argenti. Due secondi posti ottenuti da Tarditi e Vaira sui 500 metri nel senior maschile e da Tarditi sui 200 m nel senior maschile.

"Complessivamente la spedizione è stata positiva - afferma Giulio Vaira, referente della specialità - visto anche il livello degli atleti presenti, tra i quali spiccavano nazionali senior, U23 o comunque nazionali giovanili, così come gente che ha conquistato anche un titolo del mondo juniores. I ragazzi si sono divertiti tantissimo - conclude Vaira - partecipando a una competizione di buon livello tecnico".

"Tutti coloro che sono partiti nel team del canottaggio - afferma Giulio Basso, allenatore del Rowing e responsabile della delegazione - hanno vinto almeno una competizione. Abbiamo portato anche quattro donne su dieci, un bel numero di atlete che si sono anche ben contraddistinte". Una mano è arrivata anche da Davide Mumolo, atleta olimpico e socio Cus, "che va ringraziato così come va ringraziato tutto il Cus per come ha gestito l'evento e per come ci ha supportato".

"A parte Mumolo e Costa era un gruppo di ragazzi molto giovani - racconta il tecnico federale - tutti al primo o secondo anno di Università e quindi alla prima esperienza ai Cnu". Una sua grande soddisfazione, tra le altre cose, è stata quella di aver coinvolto cinque atleti su dieci provenienti dal College Remiero Federale di Pra', un progetto supportato da Comune, Università e Federazione che ha lo scopo di promuovere e supportare la Dual Career. "Un progetto nato circa un mese fa - illustra Basso - grazie al quale i ragazzi hanno la possibilità di studiare e allenarsi nelle strutture messe a disposizione da Comune e Federazione".

"Come dimostrato anche ai Cnu credo si possa sviluppare una buona sinergia tra Università e Federazione - conclude Basso - ed è un obiettivo che sono convinto vada perseguito".