Benevento-Genoa, probabili formazioni: Scamacca, Destro, Shomurodov: in tre per due maglie

Gara cruciale per il Genoa che va a far visita al Benevento con l'obiettivo di ritrovare quella vittoria che manca ormai da tre mesi in campionato. Tre punti consentirebbero al Grifone di accorciare la classifica e risucchiare i campani (12 punti contro i 7 del Grifone terzultimo) nella bagarre per non retrocedere.

QUI BENEVENTO. Tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro gare per gli Stregoni che hanno fermato Juventus e Lazio (doppio 1-1) oltre al Parma (0-0) perdendo 1-0 solo contro il Sassuolo. A livello di formazione attacco con due vecchie conoscenze rossoblù, Lapadula e Iago Falque (in vantaggio su Insigne e Improta), e un ex Samp, Caprari. Squalificato Schiattarella a centrocampo.

QUI GENOA. Dopo il 2-2 contro il Milan il Genoa cerca continuità per riavvicinarsi alla zona salvezza, ora distante tre punti. Criscito dovrebbe tornare titolare nel 4-4-2 di Maran, in forte dubbio Pandev per un problema alla schiena. In attacco si giocano due maglie Destro (reduce dalla doppietta al Milan), Scamacca e Shomurodov mentre sugli esterni rientra Zappacosta, ma dovrebbe essere confermato Ghiglione.

Probabili formazioni Benevento-Genoa

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Ionita, Dabo, Hetemaj; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All.Inzaghi.

Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Criscito; Sturaro, Rovella, Pjaca, Ghiglione; Destro, Scamacca. All. Maran.

Arbitro: Giua di Olbia.

Calcio d'inizio: domenica 20 dicembre, ore 15:00.

Diretta TV: Sky, Sky Go e Now TV.