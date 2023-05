Sportiva Sturla, festa per i 103 anni di attività

La Sportiva Sturla ha festeggiato il suo 103esimo compleanno, un bel traguardo raggiunto e una bella serata, sabato 29 aprile, nello chalet sociale di via V maggio alla presenza di numerose autorità. Il sindaco Marco Bucci, intervenuto con il vicesindaco Pietro Piciocchi, gli assessori Alessandra Bianchi (Sport) e Mario Mascia (Urbanistica e Demanio), i consiglieri comunali Laura Gaggero e Nicholas Gandolfo, ha consegnato la bandiera di The Ocean Race al presidente biancoverde Giorgio Conte e sottolineato il valore di una società storica quale riferimento per il levante genovese e patrimonio storico per la città.

Una storia di grande successo, con la Stella d’Oro al Merito Sportivo arrivata nel 1974 e ben sei partecipazioni olimpiche. Due manifestazioni storiche, quali il Miglio Marino (79esima edizione) e il Memorial Morena che ritornerà nel 2024 mentre quest’anno il Miglio sarà affiancato dal 19° Torneo del Mare-Trofeo Panarello di pallanuoto e dal 4° Memorial Gardella di nuoto per salvamento.

"Il futuro della Società si basa in larga parte sugli aiuti che potrà ricevere dall’esterno, specialmente per la gestione e il mantenimento delle sue strutture, Chalet e piscine, che compiono rispettivamente 100 e 50 anni" è il messaggio lanciato dal consiglio direttivo in una serata in cui, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, sono intervenuti il consigliere regionale Stefano Anzalone, il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo e il presidente FIN Liguria Silvio Todiere insieme allo storico consigliere Gianfranco De Ferrari.