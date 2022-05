Il Quinto ospita l'Ortigia per il bis

L'impresa di Siracusa è ancora negli occhi di tutti, ma non c'è tempo per cullarsui nei dolci ricordi. E' già arrivato il momento di gara 2 per il Quinto che sfida ancora Ortigia. Alla vigilia della gara 2 dei playoff che mettono in palio un posto nelle competizioni europee, a suonare la carica in casa Iren Genova Quinto non poteva che essere il capitano Luca Bittarello, che chiama a raccolta i tifosi biancorossi sabato sera, alle 20,30, alla piscina Marco Paganuzzi nel complesso delle Piscine di Albaro.

“Dobbiamo ripartire dalla gara di Siracusa – annuncia proprio il numero 10 – Non è finita lì, si tratta di una sfida ancora aperta. In gara 1 abbiamo giocato con convinzione, senza pressioni, siamo stati gagliardi e questo credo abbia influito al cospetto di un avversario decisamente più nervoso. Questo fattore in casa però verrà meno, la voglia di vincere nella nostra piscina è altissima, ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni e lavoriamo tutto l’anno per partite come questa. L’approccio però non deve cambiare: servono coraggio, grinta e cattiveria agonistica, insomma i fattori che ci hanno permesso di vincere a Siracusa“.

Non è necessaria la prenotazione dei biglietti, che possono essere acquistati direttamente in piscina a partire dalle 19,30. Gli abbonati del centro MYA di Quarto possono prenotare un ingresso omaggio scrivendo a pietro.roth@sportingclubquinto.com. Allo stesso indirizzo mail vanno inoltrate richieste di accredito per giornalisti, fotografi e operatori dell’informazione.