Pro Recco, primo match ball Scudetto contro Brescia

Una vittoria per agguantare il Tricolore numero 35: la Pro Recco proverà a conquistarla domani, alle 18:45, sul campo del Brescia; servirà un'impresa visto che nelle ultime tre finali Scudetto mai i biancocelesti sono riusciti a espugnare Mompiano. I ragazzi di Sukno, reduci dal successo in gara 1 per 7-3, partiranno questo pomeriggio alla volta della Lombardia.

"Mi aspetto una partita molto dura, fisica, con loro le finali sono sempre così - afferma Andrea Fondelli -. Vogliamo chiudere la pratica in gara 2, ma sappiamo che non sarà semplice perché giochiamo contro un'ottima squadra, in una piscina calda, con il pubblico che si fa sentire: è casa loro e come tale la difendono con il coltello fra i denti, negli anni è sempre stato difficilissimo vincere lì. Gara 1 è stata una partita a due facce, abbiamo giocato una difesa incredibile, subire tre gol in una finale scudetto contro il Brescia è stato fantastico, tra l'altro tutti con l'uomo in meno; in attacco, invece, siamo stati poco lucidi nei primi tre tempi, ci siamo innervositi ma abbiamo comunque continuato a giocare e negli ultimi otto minuti abbiamo raccolto i frutti. Ecco, quello offensivo è l'aspetto su cui abbiamo margini di miglioramento in vista di domani. Martedì è stata la mia prima finale a Punta Sant'Anna, c'era un'atmosfera magica: vedere la piscina piena, in questo scenario, è stato meraviglioso, ti dà una carica in più e siamo davvero orgogliosi e felici di giocare partite così alla Ferro".

Gara 2 Pro Recco-Brescia in diretta tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport +HD. Arbitreranno l'incontro Frauenfelder e Pinato. Eventuale gara 3 si giocherà a Recco sabato 27 maggio alle ore 21.

La Pro Recco ha vinto 15 degli ultimi sedici scudetti, dal 2006 al 2022; proprio il Brescia aveva interrotto la serie di 14 consecutivi dei campioni d’Italia e d’Europa conquistando il titolo italiano (il secondo della sua storia, dopo quello del 2003, sempre contro la Pro Recco) nella stagione 2020-2021 chiudendo la serie 3-1 dopo i tiri di rigore.

I liguri contano 34 scudetti nel palmares, che si aggiungono a 16 Coppa Italia, 10 Champions League e sette Supercoppe d’Europa, insieme alla Lega Adriatica il 18 marzo 2012 a Fiume. I lombardi hanno vinto due scudetti (il primo con Zoran Mustur in panchina e il secondo con Alessandro Bovo alla guida tecnica), una Coppa Italia, tre Coppa Len e una Eurocup.

Recco e Brescia si affrontano in finale scudetto per la tredicesima volta dal 2003 ad oggi; nei 12 precedenti 10 vittorie di Recco e 2 di Brescia.