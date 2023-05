Pro Recco, date e orari della finale Scudetto contro Brescia

Tutto secondo pronostico, ancora una volta a giocarsi il tricolore della pallanuoto saranno Pro Recco e Brescia che si affronteranno nella finalissima per la dodicesima volta nella storia. I liguri vanno a caccia del trentacinquesimo scudetto, il secondo di fila dopo quello del 2022, in un finale di stagione in cui la Pro è già alla Final Eight di Champions League, senza contare che a inizio anno ha vinto la Coppa Italia.

Sarà un altro triplete? Possibile e per provare a portarsi a casa ancora tre competizioni, come successo l'anno scorso, sarà necessario vincere il campionato italiano con la serie contro Brescia che sarà al meglio delle tre sfide. La prima partita sarà a Punta Sant'Anna martedì 16 maggio alle 18,30, la seconda si giocherà in Lombardia sabato 20 maggio alle 18,45 mentre l'eventuale gara 3 sarà ospitata ancora in Liguria sabato 27 maggio alle 21.