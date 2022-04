La Pro Recco spazza via Brescia con super Di Fulvio

Questa volta non c'è storia, la sfida tra i due giganti della pallanuoto Pro Recco-Brescia va ai liguri che dominano in lungo e in largo e vincono 13-5. A Punta Sant'Anna piena di tifosi nonostante la pioggia, i liguri si portano a casa l'ennesima vittoria stagionale che è un segnale anche per la corsa verso lo Scudetto, questa volta la Pro non vuole perderlo. Grande protagonista dell'incontro Di Fulvio a segno cinque volte ad una settimana dalla sua impresa da record: 100 partite in rete di fila, che nel frattempo sono diventate 102 grazie ai centri con Spanadu e Brescia.

La cronaca di Pro Recco-Brescia 13-5

Approccio concentrato dei biancocelesti che chiudono sul 3-0 il primo tempo, aperto dal diagonale in superiorità di Zalanki da posizione 2. Il Brescia, senza Dolce e Vapenski, fatica tremendamente in zona offensiva (segnerà solo con l’uomo in più) e batte Del Lungo dopo oltre undici minuti con Luongo. Superiorità che gioca benissimo la Pro Recco, in gol con Figlioli, Di Fulvio e il tocco sotto porta di Nicholas Presciutti che porta le squadre sul cambio campo al 6-2.

La furia di Di Fulvio si abbatte su Tesanovic anche nel terzo tempo: il numero 2 supera il montenegrino altre due volte prima del tiro sotto l’incrocio di Younger che manda la Pro Recco sul 9-3 a otto minuti dalla sirena.

Nel quarto tempo i ragazzi di Sukno prendono il largo e si tolgono lo sfizio anche di parare un rigore a Renzuto: il numero 7 sbatte su un Del Lungo in grande giornata.

Le parole di Del Lungo

“Non ci aspettavamo un risultato così ampio – ammette il portiere biancoceleste – ma è il frutto del lavoro di squadra e di un gruppo molto coeso che sta lavorando bene. Ai nostri avversari oggi mancavano due giocatori importanti che avrebbero fornito un contributo ulteriore alla loro prestazione. Abbiamo comunque messo un mattone importante nel percorso di crescita, con un’ottima prestazione difensiva che ci vogliamo portare dietro nel nostro cammino”.

Il tabellino di Pro Recco-Brescia

PRO RECCO-AN BRESCIA 13-5

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 5, G. Zalanki 1, P. Figlioli 1, A. Younger 1, G. Cannella 2, N. Presciutti 1, G. Echenique, A. Ivovic 1, A. Velotto, M. Aicardi, B. Hallock 1, T. Negri. All. Sukno

AN BRESCIA: P. Tesanovic, C. Presciutti, Bicari, D. Lazic, A. Balzarini, V. Renzuto Iodice 1, T. Gianazza, J. Alesiani, S. Luongo 2, E. Di Somma 2, N. Gitto, M. Gianazza. All. Bovo

Arbitri: F. Gomez e Schiavo

Parziali: 3-0, 3-2, 3-1, 4-2.

Usciti per limite di falli Tommaso Gianazza (B) nel terzo tempo, Echenique (PR) e Figlioli (PR) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: Pro Recco 8/11 e AN Brescia 5/16 + un rigore. Del Lungo (R) para un rigore a Renzuto (B) nel quarto tempo.

Spettatori 500 circa.