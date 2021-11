Ristoranti d'Italia, una trattoria in provincia di Genova tra le migliori del Paese secondo Gambero Rosso

È uscita la guida Ristoranti d'Italia 2022 di Gambero Rosso: più di 2700 indirizzi per trovare i locali migliori del Paese, un numero in aumento. A dispetto delle ferite inferte al settore dal covid, infatti, la guida ha registrato una buona dose di nuovi ingressi dovuti a crescita e consolidamento alcuni, ma in gran parte ad aperture nuove di zecca.

Mentre non è segnalato nessun ristorante ligure tra quelli che hanno ricevuto il riconoscimento delle "Tre forchette", i "Tre gamberi", quelli che premiano le trattorie, sono andati anche a un locale in provincia di Genova: si tratta de "La Brinca" di Ne.

La trattoria dunque aggiunge un altro riconoscimento alla sua collezione: questo pluripremiato locale a gestione familiare è forte di un menu ligure di carne, oltre mille etichette di vini in cantina, e di un panorama mozzafiato sulle colline. Tra le specialità de "La Brinca", gli antipasti campagnoli come i ravioli alla brace, il prebugiun, la farinata, la torta ri riso, le foglie di borragine fritte in pastella, e i primi della tradizione fatti a mano come i ravioli di erbette "cu toccu", i taglierini e le picagge, e poi la polenta, le zuppette di funghi, il minestrone alla genovese, e tanto altro.

"Per la Guida 2022 del Gambero Rosso siamo tra le migliori Trattorie d’Italia, come avviene dalla prima edizione del 2004. È sempre una grande emozione venire a Roma e ricevere questo grande premio, ed è un grande piacere incontrare vecchi e nuovi amici" hanno commentato i gestori dello storico locale.