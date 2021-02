Palazzo Nicolosio Lomellino riapre al pubblico: date, prenotazioni

Sarà nuovamente possibile scoprire l’iniziativa “Bernardo Strozzi a Genova e in Liguria”

Con la Liguria in zona gialla, Palazzo Nicolosio Lomellino, gioiello di proprietà privata di Via Garibaldi 7, tra i più affascinanti Palazzi dei Rolli di Genova, riapre al pubblico dal lunedì al venerdì con visite guidate su prenotazione.

Sarà quindi nuovamente possibile visitare il Primo Piano Nobile con le sale affrescate dal maestro secentesco Bernardo Strozzi, dove i visitatori potranno scoprire l’iniziativa “Bernardo Strozzi a Genova e in Liguria”: un percorso su pannelli del lavoro artistico dell’artista che si snoda dal ponente al levante ligure alla scoperta dei lavori raccolti nelle Collezioni pubbliche ancora oggi visitabili in chiese e Palazzi.

Un itinerario che dagli esordi a Campo Ligure e in Valle Stura prosegue con gli affreschi della perduta chiesa di San Domenico (ora in Accademia Ligustica di Belle Arti) passando per gli affreschi con il Trionfo di Davide sulla volta di Palazzo Branca Doria e agli affreschi con soggetti classici di Enea e Didone a Villa Centurione Carpaneto. Un importante approfondimento è dedicato al ritrovato affresco-capolavoro al Primo Piano Nobile di Palazzo Nicolosio Lomellino, unico Palazzo aperto al pubblico dove è possibile ammirare affreschi di Strozzi. L’esposizione è realizzata con il supporto e il patrocinio di Regione Liguria e Agenzia InLiguria.

Il Giardino Segreto

Sarà inoltre visitabile il Giardino Segreto, l’incantevole giardino all'italiana che permette di godere di alcuni scorci scenografici, tra cui il percorso della galleria dei Cesari, con una prospettiva unica della Grotta di Adone che caccia il cinghiale.

Caffè omaggio

In attesa delle novità espositive della primavera 2021, Palazzo Nicolosio Lomellino è lieto di aprire nuovamente le proprie porte ai visitatori e, per l’occasione, nella prima settimana dal 15 al 19 febbraio, offrirà a tutti gli ospiti un benvenuto speciale, con un caffè omaggio nel nuovo Cambi Cafè (via Garibaldi 1r).

Prenotazioni, riduzioni, norme di sicurezza

L’ingresso è solo su prenotazione: è possibile concordare il giorno e l’orario della visita guidata al momento della prenotazione, telefonando al numero 3938246228.

Riduzioni per soci COOP, FAI,TCI, Associazione Culturale GIANO, studenti e insegnanti.

Palazzo Nicolosio Lomellino accoglie il pubblico in totale sicurezza, garantendo il rispetto di tutte le misure previste e necessarie: dal ridotto numero dei gruppi al distanziamento tra i singoli visitatori, entrate dilazionate, sanificazione degli spazi e adozione dei necessari dispositivi di protezione personale.