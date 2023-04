Caffè, lievitano i prezzi al bar: ecco i costi medi a Genova rispetto alle altre città

I prezzi stanno aumentando, in ogni settore. Abbiamo già parlato del costo medio della pizza nelle diverse città italiane, ora spostiamo il focus sui bar e in particolare sul prodotto più diffuso in assoluto nei bar: il caffè, con anche i dati relativi a Genova

La variazione di tendenza dei prezzi del bar si attesta nella media del 2022 a +4,4%, quella della caffetteria al +4,8%. I prodotti di gelateria e pasticceria al bar registrano un incremento del +5,0%.

I prezzi di punta dei servizi di ristorazione sono utili per avere una panoramica del diverso livello di costo del servizio da Nord a Sud. In generale, il 2022 si chiude con una variazione dei prezzi dei servizi di ristorazione commerciale del 7,2%. L’inflazione media per l’anno 2022 e? stata pari al 5,1% per la ristorazione commerciale e al 5,0% per i servizi di ristorazione, mentre per l’intera economia si e? attestata all’8,1%.

Evidente effetto dell’inflazione è l’aumento in tutta Italia del costo del caffè. Nel seguente elenco riportiamo i prezzi medi di una tazzina di caffè, rilevati dall’Osservatorio Prezzi su dati Istat, nei diversi capoluoghi di provincia che rientrano nel piano di rilevazione dei prezzi al consumo. Genova per il momento mantiene una media di 1,09 euro, a metà strada tra il caro caffè di Bolzano, a 1,31 euro a tazzina, e il più economico caffè di Messina che resta sotto l’euro, a 92 centesimi a tazzina.

Prezzo medio del caffè al bar: