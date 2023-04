Quanto costa la pizza a Genova? La classifica delle più care in Italia

La pizza si fa sempre più cara, anche a Genova. Il fenomeno è dovuto da un rincaro non solo sulle bollette e sulla legna, ma anche e soprattutto sugli ingredienti principali. Ristoranti tradizionali e pizzerie registrano in media annuale aumenti, rispettivamente, del 4,7% e del 5,4%, mentre il food delivery registra incrementi dell’8% rispetto al 2021. I dati raccolti risalgono a dicembre 2022, momento nel quale risultavano registrate 336 mila imprese attive nel mercato della ristorazione, con un totale di 9.688 imprese che hanno avviato l’attività nel corso dell’anno e un insieme di 20.384 imprese che invece l’hanno cessata. L’andamento quindi risulta in negativo, con una perdita di circa 10.696 unità.

Ultimamente in Italia si fa presto a spendere 12 o 13 euro andando fuori a mangiare una pizza. A dimostrarlo è il Rapporto ristorazione 2023 della Fipe (Federazione dei pubblici esercizi), che ha stilato una classifica del prezzo di un pasto a base di pizza, accompagnato da una bibita. Viene analizzato il costo medio delle pizze classiche, tralasciando i prezzi, sempre più alti, delle pizze speciali o gourmet, che possono raggiungere cifre doppie o triple.

Che posto occupa Genova in classifica? Dal rapporto si evince che la città più cara dove mangiare la pizza in Italia è Reggio Emilia, con un costo medio di 15,59 euro per pizza e bibita. La città più economica in assoluto è invece Rovigo. A Genova una pizza costa più che a Roma o Verona, ma meno rispetto a Torino o Milano. Con una cifra media di 10,31 euro, la Superba si piazza al 21esimo posto in classifica.

Classifica in Italia del prezzo del pasto in pizzeria

I valori medi sono espressi in euro, e riguardano dicembre 2022:

1. Rovigo 8,09

2. Livorno 8,39

3. Reggio Calabria 8,58

4. Ascoli 8,61

5. Vercelli 8,70

6. Pescara 8,84

7. Napoli 8,99

8. Lucca 9,34

9. Belluno 9,52

10. Catanzaro 9,71

11. Bari 9,75

12. Cagliari 9,97

13. Messina 10,11

14. Verona 10,11

15. Roma 10,15

16. Lodi 10,18

17. Trieste 10,18

18. Alessandria 10,19

19. Bergamo 10,22

20. Brescia 10,23

21. Genova 10,31

22. Torino 10,34

23. Lecco 10,39

24. Aosta 10,42

[...]

56. Venezia 12,76

57. Varese 13,01

58. Macerata 13,43

59. Siena 14,36

60. Reggio Emilia 15,59