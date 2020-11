Bellissimi e imponenti, andare in gita a vederli è sempre un'emozione unica, un tuffo nella natura e nella storia: sono i forti di Genova, un vero e proprio patromonio antico risalente a diverse epoche. I forti militari vennero costruiti sulle alture e alcuni anche vicino alla costa, per difendere la città, e fanno parte della complessa teoria delle sette cinte murarie che si sono sovrapposte nel tempo.

Una curiosità: le mura seicentesche sono un vero record, e rappresentano la più lunga cinta muraria in Europa e la seconda al mondo dopo quella cinese. Un vero e proprio patrimonio immenso.

Ma torniamo ai forti: molti di essi sono ancora visibili e visitabili (mentre di alcuni purtroppo non restano che pochi ruderi, e altri ancora sono stati demoliti), per un totale di 16 fortificazioni più alcune altre costruite a ponente, sulle alture tra Cornigliano e Sestri Ponente nella seconda metà dell'Ottocento, il bastione San Bernardino, le torri ottocentesche e le numerose batterie costiere.

Vediamo quali e quanti sono i forti di Genova:

Forte Castellaccio

Forte Sperone

Forte Begato

Forte Tenaglia

Forte Crocetta

Forte Belvedere

Forte Puin

Forte Fratello Minore

Forte Fratello Maggiore

Forte Diamante

Forte San Giuliano (che oggi è sede del comando regionale dei Carabinieri)

Forte San Martino

Forte Santa Tecla

Forte Quezzi

Forte Richelieu

Forte Monteratti

Forte Monte Croce

Forte Casale Erselli

Forte Monte Guano

È possibile vedere i più famosi e meglio conservati con una gita nel "Parco delle Mura", area naturale protetta di interesse locale che tutela 617 ettari di colline a cavallo tra la Val Bisagno e la Val Polcevera. Le mura, in questo caso, sono quelle seicentesche costruite a maggior difesa della città e del suo bacino portuale: un abbraccio che cingeva la città per difenderla. In qusto caso, il Parco delle Mura e la Cerchia dei Forti propongono un giro che tocca, oltre alla bellissima cinta, Forte Crocetta, Forte Tenaglia, Forte Begato, Forte Sperone, Forte Castellaccio, Forte Puin, Fratello Minore, Forte Diamante. E altre meraviglie come la funicolare Zecca-Righi, il trenino di Casella e l'Acquedotto Storico.