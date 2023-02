“La panna acida nel pesto non è poi così male”: l’affermazione shock del blogger thebadguyde in Romania

“La panna acida nel pesto non è poi così male”. Basta una breve frase per far sgranare gli occhi di qualsiasi genovese. E invece il blogger Mike Lorefice, sul suo profilo social thebadguyde, l’ha pronunciata con orgoglio, raccontando una sua personale esperienza.

In un video pubblicato a fine gennaio racconta di aver passato alcuni giorni in Romania e di aver sentito l’esigenza, un giorno, di mangiare un piatto italiano. “Sto per mangiare la pasta al pesto in Romania. In questi giorni sono stato a Oradea, una città rumena al confine con l’Ungheria, non ho fatto altro che mangiare, spaccarmi di cibo e ingrassare tre chili. La cucina rumena non è male ma è veramente grassissima, e se mangi così tutti i giorni dopo circa una settimana sei morto. Ho deciso così di provare della comunissima pasta”.

Entrato nel ristorante, dopo aver dato un’occhiata al menù, Mike non ha scelto un primo piatto qualunque bensì, a suo rischio e pericolo, una porzione di pasta al pesto. “Provando a tradurre il menù ho scoperto che dentro il pesto avevano messo la panna acida, ma cosa è? Intanto mi è arrivata la pasta e devo dire che non è così male, è cotta al dente e il sapore è veramente ottimo. Sono rimasto scioccato”.

Dopo quindi aver trovato il coraggio di ordinare la pasta e assaggiarla, thebadguyde ha potuto concludere l’esperienza affermando: “La panna acida nel pesto non è poi così male. Non cacciatemi da Genova per questa affermazione”.