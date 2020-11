La Spezia, l'attrice Marianna De Micheli di Centovetrine: «Temo di avere il coronavirus»

Le ultime parole famose: «Nessunio ci può contagiare qua». A pronunciarle è stata l'attrice Marianna De Micheli, famosa soprattutto per la sua interpretazione di Carol Grimani nella celebre soap Mediaset "Centovetrine".

Marianna, autrice del diario di bordo "Centoboline", aveva deciso di andare a vivere nella sua barca a vela con il suo gatto Jingjok, ormeggiata prima a Lerici, poi alla Palmaria, e poi alle Grazie, nello Spezzino, una decisione presa anche per sfuggire al contagio da covid-19. Che però, a quanto pare, l'ha raggiunta lo stesso.

L'attrice stava documentando la sua esperienza con alcuni video pubblicati sul suo canale YouTube, e proprio qui, all'inizio, aveva detto «nessuno ci può contagiare qua». Eppure, spiega in inglese sul suo canale, «I don't know how it happened, but it happened, I got it too!», ovvero «non so come sia potuto succedere, ma è successo, ce l'ho anche io (il coronavirus, ndr)».

Nel video racconta come ha iniziato a sospettare di essere stata contagiata: «Temo di avere preso il coronavirus». E poi i primi sospetti: «Stavo cucinando la cipolla e l'aglio per un soffritto, e dicevo "Ma che strano, non profumano". Sono andata ad annusarli e non sentivo niente. Poi mangio 'sto piatto e non sa di niente. Eppure ultimamente non mangio tanto salato. Aggiungo un po' di sale, ancora niente. Insomma mi sono accorta di non sentire più i sapori, di non sentire più gli odori, e mi sento il naso un po' secco».

E poi ancora, misurandosi la febbre (e rilevando la temperatura di 37,3°): «Sono veramente molto triste di dovermene andare, era la mia casetta, ci sto così bene qui. Io in barca sto proprio bene, però come si fa, troppo rischioso stare qui. Ho mal di testa, un mal di testa fastidioso, ho il naso secco, la gola secca, non credo mi verrà più forte di così».

L'attrice si è ripresa anche nei giorni successivi, spiegando come non riesca a sentire più i gusti nè gli odori, il tutto accompagnato da tosse secca. E poi la trafila una volta tornata a casa, in una stanza separata dal resto della famiglia: «Ho telefonato al medico della mutua ma mi ha detto che non possono più prescrivere tamponi. Allora ho telefonato a un'altra struttura, ho detto di avere i sintomi tipici del covid, ma hanno detto che se ho i sintomi non possono farmi il tampone. Comunque poi consultandomi con vari dottori mi hanno detto che con questi sintomi è assolutamente inutile che io faccia il tampone perché è ovvio che io ce l'abbia».