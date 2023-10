Il Gelato Perfetto su Discovery: a Genova la prima puntata del programma con Vetulio Bondi

“Il gelato ci fa tornare a guardare il mondo con gli occhi dei bambini”. Dice così Vetulio Bondi, che del gelato è il re, durante la prima puntata della prima stagione de Il gelato perfetto su Discovery+, girata proprio a Genova.

Nei vari episodi, lo chef si aggira per i centri delle città alla ricerca della ricetta che rende il gelato impeccabile. “Il gusto di Genova è la fragola” afferma Bondi durante la puntata, mentre attraversa in bicicletta via Garibaldi direzione Gelatina. È qui che lo chef sceglie di assaggiare il primo gelato alla fragola, preparato dalla giovane proprietaria Martina Francesconi.

“Sono cresciuta dentro al gelato, avevamo la macchina per farlo in casa – racconta lei – le mie feste di compleanno erano con gelato a profusione. Il bello del lavoro del gelatiere è che prende e fa assaggiare, riesce a comunicare attraverso a un cono”.

Lo chef assaggia alcuni dei cavalli di battaglia della gelateria genovese: uno, battezzato Acamante, con mandorla di Noto, salvia, limoni, sale e croccante di mandorla, l’altro a base di un’infusione di pino mugo, mandorle e uvetta alla grappa. Dopo aver fatto complimenti alla proprietaria per gli abbinamenti audaci, gustando la fragola Vetulio Bondi l’ha definita simile ad un sorbetto, “non eccessivamente fragolosa”.

Nel corso della prima puntata il mastro gelatiere si sposta poi in un’altra città ligure, capitale del Tigullio: Chiavari. Qui va a provare il gelato di Matteo Spinola, nella sua Cremeria Spinola, vincitrice dei Tre Coni 2023 della guida del Gambero Rosso. Tra i suoi “gusti forti”, Matteo cita il suo “quasi strudel”, con mele, cannella, vaniglia e uvetta ammorbidita nel Marsala.