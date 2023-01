Cucina tipica messicana, 7 posti da provare a Genova

Sombrero, mariachi, guitarrón. Il Messico evoca un’atmosfera d’allegria e convivialità, resa ancora più coinvolgente dai colori e i profumi che l’accompagnano. A Genova abbiamo alcuni locali, sparsi per il centro, che ricreano questa atmosfera, proponendo ogni giorno i sapori speziati della tipica cucina messicana. Scopriamo insieme i preferiti dai genovesi su Tripadvisor.

In via Trento ad Albaro si trova Habanero Genova, un angolo di Messico in cui si possono provare tutti i piatti più famosi della cucina del paese. Fajitas a base di carne, peperoni, cipolla, spezie, peperoncino e paprica; i tipici tacos e nachos; il chimichanga, ovvero un tortilla riempita con riso, formaggio e pollo. Tutte le sere è possibile scegliere la formula All you can eat a prezzo fisso (24 euro).

Per assaggiare la cucina tradizionale della famiglia Montano, nata in Messico e genovese d’adozione, bisogna andare in via di San Bernardo, a Veracruz cantina mexicana. Nel menù tacos de carnitas (con carne di maiale caramellata), de bistec (con carne di manzo marinata) oppure frijol (vegetariano, con crema di fagioli neri e formaggio fresco). E poi panuchos, tostadas, aguachile, quesadilles, tutte varietà di tortillas. Camarones al tequila (gamberoni sfumati con tequila) e alambre (straccetti di manzo saltati con cipolla, peperoni, chorizo, pancetta e formaggio). Per accompagnare i pasti non mancano Tequila, Mezcal e un’ampia varietà di distillati tipici.

A Genova ci sono poi sia il ristorante Mamacita’s in via Fieschi che la Taqueria Mamacita’s in via Prè. Piatti classici della cucina messicana serviti in un ambiente informale e tipico, dalle pareti colorate e piatti variopinti. Nachos, quesadilla, tacos, burritos, guacamole, pannocchie, tortillas. Si può ordinare la “fajita fai da te”, in cui gli ingredienti verranno portati su una piastra calda e dovranno essere composti dal cliente stesso a piacimento.

Mister Taco, piccolo street food in salita del Prione, poco sotto a Porta Soprana, fonde la tradizionale cucina messicana ai gusti degli Stati Uniti, con numerosi piatti non piccanti. Si può ordinare il burrito che con il suo abbondante ripieno “riempie la pancia dei gringo più affamati” (per fare giusto un esempio, il Meat tornado contiene straccetti di manzo, salsiccia, bacon, riso, formaggio, cipolla croccante, salsa cheddar, salsa bacon, salsa mex e sour cream) oppure diverse tipologie di tacos o nachos, anche a domicilio.

Un altro posto dove provare piatti messicani affiancati ad altri gusti del mondo è Assaggi all’Arena d’Albaro. Tra le tapas che si possono gustare a cena troverete, oltre alla bruschetta di focaccia con stracciatella, prosciutto crudo e mango o la tartare di salmone crudo con chips di riso, maionese di pepe rosa e crema di avocado, anche il burrito con pollo o con salmone, il tacos di carne o pesce e il taco bao con pollo, glassa di aceto balsamico e zucchine oppure con polpo, cipolla caramellata e salsa di soia.

In salita Santa Caterina ha da poco inaugurato Caliente, che propone “materie prime italiane, mood latino”. Pappardelle al chili, burrito con salsa al mando e curry, Rice & Meat con riso jasmine, fassona piemontese e datterini, tacos di diversi tipi e cocktail classici e rivisitati.