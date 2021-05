Due donne liguri tra gli aspiranti migliori ricercatori italiani under 35

Sono liguri due dei 10 finalisti del Premio Nazionale GiovedìScienza, dedicato ai ricercatori under 35 di tutti gli enti di ricerca italiani, organizzato da CentroScienza Onlus con la collaborazione, novità di questa edizione, di BergamoScienza e FameLab. Un sodalizio tra tre importanti realtà italiane fortemente impegnate nella comunicazione della scienza volto ad aiutare le giovani generazioni di ricercatori a diffondere i propri studi, moltiplicare le occasioni di formazione, i palcoscenici, i pubblici e le attività alle quali partecipare.

Nato per incoraggiare i protagonisti della ricerca alla comunicazione della scienza, in 10 anni il Premio Nazionale GiovedìScienza ha coinvolto 559 candidati, dall’astrofisica all’etologia, dalla medicina all’ingegneria meccanica e distinguendosi come uno dei più prestigiosi riconoscimenti italiani nell’ambito della comunicazione scientifica.

Tra i dieci finalisti di quest’anno ci sono Francesca Cavanna, originaria di Finale Ligure, e la genovese Jessica Podda.

Francesca Cavanna e le reazioni nucleari all'interno delle stelle

Francesca Cavanna è una giovane ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - sezione di Torino che studia le stelle stando sottoterra. Il progetto con cui la giovane prova ad aggiudicarsi il titolo di migliore ricercatrice italiana under 35 porta il titolo "Siamo polvere di stelle" e punta a studiare le reazioni nucleari all’interno delle stelle, riproducendole in un laboratorio sotterraneo.

Jessica Podda e l'aiuto per le persone con Sclerosi Multipla

Jessica Podda è una giovane ricercatrice della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla di Genova. Psicologa con dottorato in Bioingegneria e Robotica, si occupa di neuroriabilitazione cognitiva e motoria. Il progetto con cui punta a vincere il Premio Nazionale GiovedìScienza, dal titolo “Design and development of a remote, time-efficient, personalized digital assessment of cognitive impairment in MS: DIGICOG-MS”, mira a non lasciare solo chi è in difficoltà, producendo uno strumento di auto-valutazione cognitiva a distanza per le persone con Sclerosi Multipla.

Il premio

Per l’edizione 2021 sono 65 le candidature pervenute - 33 ricercatrici e 32 ricercatori -, provenienti dalle principali università e centri di ricerca italiani. 104 referees hanno valutato i candidati e selezionato in base al merito scientifico la rosa dei finalisti che durante la competizione del 3 giugno presso la Venaria Reale saranno chiamati a raccontare in poco più di 6 minuti il proprio progetto.

Sarà una gara a suon di dati scientifici e suggestioni in cui vincerà il merito ma rivestirà un ruolo cruciale anche la dote comunicativa.

A decretare il vincitore una Giuria Tecnica e una Giuria Popolare composta dagli studenti di cinque classi provenienti da altrettante scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia - da Perugia a Bergamo, da Torino ad Alba fino a Catania. Le 5 classi hanno seguito un percorso di formazione sulla comunicazione efficace, a cura di GiovedìScienza, e sono selezionate con l’aiuto dei partner BergamoScienza e FameLab.

Tra le novità di quest’anno da segnalare che tutti i finalisti avranno l’opportunità partecipare ad un percorso di formazione a loro dedicato sulla comunicazione della scienza a cura di Centro Scienza Onlus.

Per il vincitore del Premio GiovedìScienza è previsto un premio in denaro del valore di 5000 euro e l’opportunità di raccontare la propria ricerca al pubblico di GiovedìScienza con una conferenza dedicata nell’edizione 2021/2022, la 36esima.

Nell’ambito del Premio GiovedìScienza saranno assegnati 3 premi in denaro del valore di 3000 euro ciascuno: il Premio Speciale Elena Benaduce riservato a lavori di ricerca che si distinguono per le ricadute sul benessere delle persone e sulla qualità della vita e sarà assegnato dalla Giuria popolare; il Premio GiovedìScienza Futuro, assegnato al miglior studio di fattibilità; e il Premio Industria 4.0 alla miglior proposta di progetto sviluppato partendo dal concetto di "Industria 4.0".