Curiosità: Genova, le Mura dello Zerbino e il teatro che divenne campo da bocce

Forse non tutti lo sanno ma tornando indietro nel tempo - era il 1771 - lungo le Mura dello Zerbino venne inaugurato un locale all'aperto, il "Teatro degli Accademici". La prima commedia a essere rappresentata fu un'opera dialettale di Steva De Franchi, che traduceva in genovese le opere di celebri autori come ad esempio Molière.

Il teatro ebbe grande successo ma, come racconta Aldo Padovano ne "Il giro di Genova in 501 luoghi", il luogo era talmente sovraffollato che divenne meta di malaffare e contrabbando, un imponente giro scoperto e smantellato nel 1772. Parecchio tempo dopo, lo spazio fu riconvertito in campi da bocce.

Nel 1913 venne costituita l'Associazione Bocciofila Genovese e nei campi più ampi - sotto le mura - venne disputata la "Coppa di San Pietro", competizione a livello internazionale. La cosa curiosa è che la fama di questa bocciofila, lungo le mura dello Zerbino, arrivò anche in America Latina. In Cile, il regolamento tecnico delle bocce si chiama infatti "Zerbin", esportato dagli emigranti liguri oltreoceano.