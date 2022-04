Tre cose gratis da fare a Genova in un giorno: i consigli del tiktoker

Si sa, tra le tante leggende metropolitane che riguardano Genova e i genovesi si dice che i suoi abitanti siano particolarmente noti per la "parsimonia" e apprezzino le cose gratuite.

Fastidioso pregiudizio o simpatica storiella su cui scherzare? A ognuno le sue valutazioni, ma a Genova ci sono diverse cose che cittadini e turisti possono fare gratuitamente per girare la città e per scoprirne le bellezze artistiche e culturali.

Il tiktoker @elpacobaila0 ha provato a riassumerne tre diverse dal solito in un video. Dunque cosa fare gratis a Genova in un giorno? Al primo posto il ragazzo mette un giro sulla funicolare Zecca-Righi, approfittando del fatto che ascensori, funicolari e cremagliera sono gratis tutti i giorni della settimana senza limiti di orario (e continueranno a esserlo fino al 31 luglio). "Sapevi - spiega il tiktoker rivolto al pubblico - che dopo Hong Kong e San Francisco Genova è una delle città più verticali al mondo? Se non soffri di vertigini, sali su questo bel trenino colorato e prendi posto. Dopo 10 minuti arriverai a Righi dove avrai una delle viste più 'instagrammabili' della città".

E poi ancora, il museo di Fabrizio De Andrè in viadelcampo29rosso, nel centro storico: "Qui potrai visitare il museo di una vera icona genovese. Oltre ai dischi e alla chitarra, troverai opere d'arte a lui liberamente ispirate".

Infine, fare un giro tra i murales di Certosa: "Il quartiere più colpito dal crollo del ponte Morandi - spiega il tiktoker - ha ripreso vita negli ultimi anni grazie a queste opere di street art internazionale. Tra tutte, non perdetevi l'omaggio a un genovese doc, Paolo Villaggio nei panni di Fantozzi".