Centri estivi 2023 per creativi: tra laboratori artistici, musical e disegno

L’estate per i bambini è divertimento e spensieratezza e può rivelarsi il periodo ideale per dare sfogo alla loro fantasia e creatività. Tra i vari centri estivi in programma a Genova per questa estate 2023, alcuni dedicano tempo e spazio a laboratori artistici, teatro, danza, canto, ceramica. Eccone alcuni.

Per bambini e ragazzi che amano disegni, colori e creatività c’è il ComicSummer Camp presso la sede genovese di Scuola Internazionale di Comics. Da metà giugno fino a fine luglio, dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13 e/o dalle 14 alle 18) in via XX Settembre. Possibilità di fare giornata intera con pranzo al sacco, ogni settimana verranno proposti progetti mirati alla creazione e alla realizzazione di storie per lo sviluppo di creatività e manualità, sia con lavori individuali che di gruppo. Per maggiori informazioni scrivere a genova@scuolacomics.it o chiamare al numero 010 0994870.

Per chi è alla ricerca di un centro estivo che stimoli fantasia e creatività, il Centro Associativo RiCreArti (Crea Ricicla Ricrea), in corso Aurelio Saffi, organizza numerose attività all’aperto per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Esse prevedono ad esempio attività creative come pittura, disegno e riciclo creativo, ma anche lezioni di yoga, laboratori di lingue di spagnolo e di inglese, di robotica creativa e coding. Il centro estivo avrà inizio a partire dal 12 giugno fino al 28 luglio, con orario dalle 8.30 alle 17. Per informazioni chiamare al 379 1904793.

RiCreArti, nei mesi di giugno, luglio e settembre organizza anche attività gratuite mirate a incentivare gli adolescenti dagli 11 ai 16 anni a vivere gli spazi aperti del quartiere, parchi, giardini e piazze, per conoscere la città in modo attivo, per renderli autonomi negli spostamenti, a piedi e sui mezzi pubblici. È un progetto di aggregazione per adolescenti con il patrocinio del Comune di Genova. Verranno realizzate passeggiate guidate, gite in città e musei, visite presso associazioni culturali, altri centri di aggregazione, centri sportivi e parchi, dalle 14.30 alle 17. Da ogni percorso realizzato, gli adolescenti avranno spunto per realizzare le pagine di un giornalino/blog online indirizzato ad altri adolescenti. In questo modo potranno riversare le loro esperienze e riflessioni nel mondo digitale lasciando un canale digitale aperto ad altre idee e progetti futuri. All'interno degli spazi associativi, in giorni alternati, saranno forniti corsi specifici e strumenti informatici di: scrittura creativa, impaginazione grafica, fotografia - foto editing e comunicazione online.

Ci sono poi i Musical Summer Camp, workshop settimanali dedicati alle arti performative e al musical. Canto, danza e recitazione, oltre ad attività manuali e creative, gite e uscite. Tra i laboratori in programma: repertorio musical, canto corale, danza, acting e music lab. Tra i temi proposti: Grease, La Sirenetta, The Addams Family. La sede My Style Academy si trova in piazzale Terminal Traghetti e i contatti sono mystyleacademy@hotmail.com e 334 3313254.

Sport, creatività e divertimento sono le parole d’ordine del centro estivo di Jakukai, dal 12 giugno al 28 luglio 2023, presso la scuola elementare G. Grillo in salita delle Battistine. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, attività come karate, ceramica, break dance, scacchi, capoeira, taiko, tamburi giapponesi. Per prenotazioni visitare la pagina dedicata del sito.