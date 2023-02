Carnevale 2023 a Genova, tra sfilate, pentolacce e visite gratuite: tutti gli eventi in centro

Maschere variopinte, colori, musica, canti e balli. E poi pentolacce, “bugie” e cioccolata calda. Quest’anno sono tanti gli eventi dedicati al Carnevale sparsi per la città, che per l’occasione si tuffa tra coriandoli e stelle filanti e propone iniziative sia per grandi che per piccoli che si rifanno al carnvale tradizionale genovese.

Non è un caso il fatto che Genova si dedichi così tanto al Carnevale. Le origini di questa festa nella Superba sono antichissime: i festeggiamenti risalgono al periodo tra il XVI e il XVII sec. su iniziativa dell’Accademia degli Addormentati e dei Magnifici della Repubblica. In epoca barocca, la città non perdeva occasione per animare la città con trionfi, mascherate, giostre, tornei, sfilate e fuochi di gioia.

Quest’anno il Comune di Genova intende riproporre alcuni tra i più interessanti aspetti del carnevale tradizionale genovese: dalle maschere tradizionali tipiche della nostra città, alla riscoperta delle veglie notturne nei saloni dei palazzi nobiliari, con danze, commedie e opere, fino a coinvolgere la città nei festeggiamenti in Strada Nuova. Ecco il programma.

Sabato 18 febbraio

Via Garibaldi - Palazzi dei Rolli - A partire dalle 15 e fino alle 23

Carnevale nella via Aurea



Via Garibaldi si animerà di figuranti in costume che rallegreranno il pubblico con animazione, giocoleria, spettacoli di magia, danze e musica, canti e balli popolari, mentre alcuni dei Palazzi dei Rolli apriranno i loro portoni: Palazzo della Meridiana ospiterà le danze ottocentesche, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco si trasformeranno in spettacolari scenari dove i gruppi storici interpreteranno le maschere della tradizione carnevalesca genovese e, ancora, Palazzo Nicolosio Lomellino a Palazzo Tobia Pallavicino saranno inusuali background di giochi e animazione.

In occasione della giornata di festa, i Musei di Strada Nuova (Palazzo Rosso – Palazzo Bianco – Palazzo Tursi) apriranno le loro porte gratuitamente (dalle ore 14 alle ore 17), arricchiti da visite guidate gratuite, realizzate in collaborazione con Explora Genova, che sveleranno che svelerà come si vestivano, cosa facevano, cosa mangiavano, e come allestivano i Palazzi i Magnifici durante questa particolare ricorrenza.



Prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.exploratour.it/prodotto/carnevale-tra-i-rolli/ (per ogni prenotazione è previsto un contributo simbolico per i soli diritti di prevendita pari a 2 euro. Ultimo ingresso musei: ore 17.00 - è necessario il ritiro biglietti gratuiti prima dell’ingresso nei musei: presso il bookshop di Strada Nuova).

Saranno Capitan Spaventa e la sua corte – o meglio la Compagnia dei Comici Gelosi, attivi a Genova, in Italia e in Francia alla fine del Cinquecento – i protagonisti dell’evento che i gruppi storici Le Gratie d’Amore e I Gatteschi porteranno a Palazzo Tursi e in Strada nuova nella giornata del sabato. È un ritorno della maschera storica genovese della Commedia dell’Arte, inventata nel 1577 dal capocomico ed ex soldato Francesco Andreini, a cui si è ispirato il letterato Anton Giulio Brignole Sale per il personaggio del Capitano che troviamo nel “Carnovale” e in altri suoi testi seicenteschi: dai Comici Schiavi agli Anelli Simili.

Il programma della giornata presso Palazzo Tursi prevede un pomeriggio dedicato a famiglie e bambini, organizzato nell’atrio del palazzo: si inizia alle ore 15 con lo spettacolo teatrale tratto dalla tradizione italiana “L’orto delle fate: Prezzemolino”, della compagnia Temps Clar, proseguendo con attività, percorsi a premi e spettacoli di giocoleria a cura dell’associazione Iannà Tampé e supervisionati da Capitan Spaventa.

In serata lo spettacolo si sposta nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi dove si andrà a rievocare una delle Veglie genovesi del Carnevale di via Aurea: nobili e dame percorreranno la Via, con senatori e doge ospiti d’onore, la musica e le danze dell’epoca con Gatteschi e Gratie d’Amore, la partecipazione straordinaria di Gian Enrico Cortese, il teatro storico con Pier Luigi Curci che riporterà in vita l’Accademia degli Addormentati, i giochi di fuoco degli Iannà Tampé in via Garibaldi a chiudere in bellezza.

Dal 13 al 17 e dal 20 al 24 febbraio

Scuole primarie di Genova

Alla scoperta delle tradizioni: le maschere genovesi

L'evento intende riproporre la tradizione del Carnevale per far riscoprire le maschere genovesi ("O Marcheise" e "A Marcheisa", "Pacciugo", "O Villan", Capitan Spaventa e o Scio Reginn-a) ai piccoli alunni delle scuole elementari, localizzate in tutti e nove i municipi cittadini. Gruppi di figuranti con costumi tradizionali racconteranno ai bimbi la storia delle maschere stesse e li faranno divertire tra canti, balli popolari e distribuzione di caramelle, faranno intrattenimento e divulgazione ai bambini delle scuole elementari del territorio.

Domenica 26 febbraio

Centro storico dalle 15.30 - Le Navi dei Folli e la Pentolaccia

Genova saluta la fine del Carnevale domenica 26 febbraio con un’iniziativa che rievoca l’antica usanza medievale delle “Navi dei Folli”, citata anche da Sebastian Brant nel suo testo omonimo di fine ‘400. Il centro storico sarà percorso da un trenino carico di maschere della tradizione genovese, e non solo, che rallegreranno con un pizzico di follia le strade cittadine. Il trenino partirà alle 15.30 da piazza Caricamento, percorrerà largo Zecca, piazza Portello, piazza Fontane Marose, piazza De Ferrari, piazza Dante, piazza Carignano, spianata dell’Acquasola, piazza Corvetto, via Balbi, stazione Marittima per poi tornare in piazza Caricamento dove, alle 16.30, con la musica della Filarmonica Sestrese in sottofondo, si svolgerà l’ultimo evento dedicato al carnevale e ai bambini: la pentolaccia, realizzata in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Genova.

Carnevale nei Municipi (fino al 26 febbraio)

Giovedì 16 febbraio

Ore 12.30, locali di via Torti 35

Pranzo con animazione musicale. Organizza: Associazione di promozione sociale "Zenzero"

Sabato 18 febbraio

14.30-19.00, Piazzetta Truogoli di Santa Brigida

Carnevale ai truogoli. Organizza: Civ Vivere Santa Brigida

Carnevale ai truogoli. Organizza: Civ Vivere Santa Brigida Dalle 14.30 alle 17, piazza Tassoli e piazza dei Micone

Carnevale sestrese con sfilata danzata e balli

Carnevale sestrese con sfilata danzata e balli Giardini Melis

Pentolaccia. Con: associazione Lucani e filarmonica di Cornigliano

Pentolaccia. Con: associazione Lucani e filarmonica di Cornigliano Dalla scuola Spinola ai giardini Don Acciai

Carnevale di Quartiere con corteo mascherato. Organizza: associazione Quartiere in Piazza

Carnevale di Quartiere con corteo mascherato. Organizza: associazione Quartiere in Piazza dalle 14.45 alle 18, municipio IV

Festa di carnevale con sfilata di carri allegorici lungo le vie

Festa di carnevale con sfilata di carri allegorici lungo le vie Partenza ore 14 in via Dandolo e ore 15 in piazza Rissotto, arrivo alle 14.30 in piazza De Caroli

Sfilata di Carnevale. Organizza: Municipio V Valpolcevera, in collaborazione con associazioni, civ, comitati, pubbliche assistenze e scuole.

Domenica 19 febbraio

15.30-17.30, quartiere di Pegli

Sfilata musicale. Organizza: Filarmonica pegliese



Sfilata musicale. Organizza: Filarmonica pegliese Dalle 15.00 alle 18.00, piazza Martinez

Festa per bambini e famiglie con laboratori di musica danza ed esibizioni. Organizza: Asd Associazione sportiva dilettantistica Jarret



Festa per bambini e famiglie con laboratori di musica danza ed esibizioni. Organizza: Asd Associazione sportiva dilettantistica Jarret Dalle 14, Pontedecimo

Sfilata di carri



Sfilata di carri Ore 15 - Lanterna di Genova

Carnevale alla Lanterna. Una edizione speciale della visita guidata pensata per i bambini, che saprà affascinare anche gli adulti con approfondimenti e curiosità.

Prenotazioni: laboratori@lanternadigenova.it. Info su https://www.lanternadigenova.com/

Lunedì 20 febbraio

9.00-20.00, Piazza Cavi di Selz - Sestri Ponente

Carnevale Sestrese, distribuzione di frittelle, frisceau e bugie. Organizza: Pro Loco Sestri Ponente

Carnevale Sestrese, distribuzione di frittelle, frisceau e bugie. Organizza: Pro Loco Sestri Ponente 17.00-19.00, Piazza Carignano

Carnevale a Carignano. Organizza: Civ Carignano

Carnevale a Carignano. Organizza: Civ Carignano Ore 14.45, piazzale antistante la chiesa di N.S. dell'Aiuto (Trasta)

Pentolaccia

Martedì 21 febbraio

Dal Sestiere del Molo, partenza ore 16.30 in piazza Teresa Mattei; dal Sestiere di Prè, partenza ore 16.20 da piazza delle Marinelle. Arrivo: ore 17.45 in piazza Caricamento

Carnevale con parata in maschera con i bambini e le bambine di tutto il centro storico, assieme alla banda Faladeira. Organizza: Centro Servizi Famiglia-Primo Centro Est

Carnevale con parata in maschera con i bambini e le bambine di tutto il centro storico, assieme alla banda Faladeira. Organizza: Centro Servizi Famiglia-Primo Centro Est 9.00-20.00, Piazza Cavi di Selz - Sestri Ponente

Carnevale Sestrese, distribuzione di frittelle, frisceau e bugie.

Piazza dei Micone

Pentolacce con musica e intrattenimento per bambini. Organizza: Croce Verde Sestri

Carnevale Sestrese, distribuzione di frittelle, frisceau e bugie. Piazza dei Micone Pentolacce con musica e intrattenimento per bambini. Organizza: Croce Verde Sestri 9.00-20.00, Piazza Rapisardi

Carnevale in piazza a Pegli

Carnevale in piazza a Pegli Via Sestri e piazza Tazzoli

Sfilata bimbi che hanno creato abiti di carnevale in classe. Organizza: Scuola Foglietta

Sfilata bimbi che hanno creato abiti di carnevale in classe. Organizza: Scuola Foglietta Ore 16, piscine di Pra'

Pentolaccia all'esterno. Organizza: GS Aragno

Pentolaccia all'esterno. Organizza: GS Aragno Largo Gozzano

Pentolaccia e Banda del Risveglio

Mercoledì 22 febbraio

9.00-20.00 Piazza Cavi di Selz - Sestri Ponente

Carnevale Sestrese, distribuzione di frittelle, frisceau e bugie.

Giovedì 23 febbraio

9.00-20.00 Piazza Cavi di Selz - Sestri Ponente

Carnevale Sestrese, distribuzione di frittelle, frisceau e bugie.

Carnevale Sestrese, distribuzione di frittelle, frisceau e bugie. Dalle 16.30, Biblioteca Benzi

Tradizioni in maschera, laboratorio per bambini e famiglie, focus sulle maschere tradizionali genovesi con la presenza del Gruppo Storico in abiti a tema

Venerdì 24 febbraio

9.00-20.00 Piazza Cavi di Selz - Sestri Ponente

Carnevale Sestrese, distribuzione di frittelle, frisceau e bugie.

Carnevale Sestrese, distribuzione di frittelle, frisceau e bugie. Ore 16, piazza Vittime di Bologna, Valtorbella

Pentolaccia

Sabato 25 febbraio

9.00-20.00 Piazza Cavi di Selz - Sestri Ponente

Carnevale Sestrese, distribuzione di frittelle, frisceau e bugie.

Carnevale Sestrese, distribuzione di frittelle, frisceau e bugie. 9.00-20.00 Piazza Rapisardi, Largo Calasetta

Carnevale con sfilata e pentolaccia a Pegli . Organizza: Civ Riviera di Pegli

Carnevale con sfilata e pentolaccia a Pegli . Organizza: Civ Riviera di Pegli 9.00-19.00 Via Sestri

Arte a Carnevale . Organizza: Pro Loco Sestri Ponente

Arte a Carnevale . Organizza: Pro Loco Sestri Ponente 15.30, piazza Lerda

Pentolaccia. Organizza Proloco 2000

Pentolaccia. Organizza Proloco 2000 Sede APS Amici di Via Napoli

Festa di Carnevale e Pentolaccia

Festa di Carnevale e Pentolaccia Dalle 10 alle 17.30 , tra piazza del Campo e piazza Don Gallo

Pentolaccia in Campo. Organizza: Via del Campo e Caruggi APS.

In piazza del Campo: Mostra Mercato artisti e artigiani (dalle 10), prima pentolaccia per bambini 3/6 anni (alle 16), seconda pentolaccia

per bambini 6/11 anni (alle 16.30), estrazione pesca fortunata (ore 17) e musicisti on the road.

In piazza Don Gallo: Mostra fotografica (dalle 10), narrazione della storia "Le tre Gallinelle" cura di associazione "Le Mileggiame" (alle 15), i canti dei Trallallero con la band "I Recuggeiti" (ore 16).

Domenica 26 febbraio