La top 9 di GenovaToday su Instagram: le foto più belle del 2021

Il centro di Genova scintillante per Natale, i colori di corso Italia e di Boccadasse, arcobaleni, caligo e tramonti: ecco la nostra top 9 dell'anno 2021 su Instagram.

La top 9 viene calcolata con i nove post dell'anno che hanno conquistato più like: ai primi posti c'è piazza De Ferrari completamente illuminata per queste festività natalizie, e poi gli utenti hanno premiato in particolare le rosa dei venti di corso Italia, la promenade sul mare, sia di giorno - con quel cielo azzurro tipico di Genova - sia al tramonto con i toni più caldi, sia nella versione da noi elaborata con la 'palette' di colori che riassumono questo particolare angolo della città. E poi non poteva mancare l'arcobaleno, sempre fotografatissimo dopo ogni temporale, per l'occasione a Boccadasse, e infine una foto della caligo particolarmente intensa che ha avvolto la città per diversi giorni a febbraio, regalando un fenomeno insolito e molto suggestivo.