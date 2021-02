Caligo, Genova per il terzo giorno nella nebbia, le previsioni

Per quanto riguarda il weekend, sabato nella notte ancora nubi basse sulla nostra regione, ma dovrebbero dissolversi nel corso della mattinata

Terzo giorno di caligo a Genova: per quanto il fenomeno non sia particolarmente strano, era da un po' che la città non faceva i conti con una nebbia così fitta e persistente, e molti cittadini divertiti e stupiti stanno scattando centinaia di fotografie con i loro smartphone.

Caligo, le previsioni: quando ci lascerà la nebbia di mare?

3Bmeteo segnala che ancora oggi, venerdì 26 febbraio, la costa ligure avrà a che fare con nubi basse, tanto che «sull'area di Genova potrebbero persistere anche nelle ore diurne». E in serata il fenomeno potrebbe ancora intensificarsi.

Per quanto riguarda il weekend, sabato nella notte ancora nubi basse sulla nostra regione, ma dovrebbero dissolversi nel corso della mattinata. Domenica la presenza di nuvole basse sarà molto limitata se non del tutto assente grazie a un certo rimescolamento dell'aria prodotto dalla seppur marginale discesa di un fronte freddo verso i Balcani.

Da cosa è causato, e cosa può interromperlo?

Sempre 3Bmeteo spiega che a causare questo fenomeno è il contrasto tra lo scorrimento dell'aria calda - in risalita dal nord Africa - e la superficie del mare ancora fredda.

Dunque cosa può interrompere la permanenza di caligo sulle nostre coste? Semplice: aria fredda. Ed è quello che potrebbe succedere domenica, con la discesa di un fronte freddo.