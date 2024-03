Nuova coppia a "Pechino Express", arriva una genovese in gara

Una genovese entra in gara a "Pechino Express", il reality show a coppie in onda su Sky: si tratta di Maddalena Svevi, 19 anni, che formerà il team "Le Ballerine" con la sua amica e coetanea Megan Ria. Le due arriveranno in occasione della terza tappa del reality, nel Vietnam del nord, in onda giovedì 21 marzo in prima serata.

E Genova fa parte anche della storia dell'amicizia di Megan e Maddalena, perché le due ragazze si sono conosciute proprio nel capoluogo ligure, cinque anni fa, in un'accademia di ballo, canto e recitazione. Da allora, sono diventate inseparabili e hanno anche partecipato insieme alla 22esima edizione di "Amici".

Maddalena Svevi, che per l'appunto è genovese, ha iniziato a ballare all’età di 3 anni. Nel 2016 ha partecipato a Pequenos Gigantes, dopodiché ha fatto parte del corpo di ballo de 'Il Cantante Mascherato' e di 'Ballando con le Stelle' nel 2021. L’anno successivo è stata ballerina solista del videoclip di 'Perfetta Così' di AKA7even, canzone in gara a Sanremo. Anche lei in gara nella scorsa edizione di Amici, nell’estate 2023 era nel corpo di ballo di 'Battiti Live'. Oltre a continuare a danzare oggi collabora con i principali brand del beauty e del fashion come testimonial e influencer.

Megan Ria, nata a Imola da padre pugliese e madre cubana, ha iniziato a ballare latino-americano all'età di 7 anni a Massa, dove è cresciuta. Da bambina ha posato per brand di moda prestigiosi ed ha vinto diverse fasce come modella; ha poi lavorato nel corpo di ballo di show e programmi televisivi ('Battiti Live', 'Il Cantante Mascherato' e 'Big Show') e ha partecipato al videoclip di Tribale di Elodie. La svolta arriva quando nel 2022 entra a far parte del cast di Amici approdando al serale. A Sanremo 2024 è stata nel corpo di ballo di Marco Mengoni, oggi lavora come testimonial e influencer per i principali brand beauty e fashion.