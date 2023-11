Check Your Love, un'app promossa dagli studenti per valutare relazioni tossiche e violenza

Ricatti affettivi, relazioni tossiche, violenza verbale o fisica. Ragazze e ragazzi dell’indirizzo grafico della scuola superiore di Savona Ferraris-Pancaldo, nell’ambito del Concorso di idee ITIS Ferraris-Pancaldo PCTO, si sono occupati dell’importante campagna pubblicitaria per Check Your Love. Si tratta di un sito e di un’app che permettono di “valutare la tua relazione”, compilando questionari e selezionando le situazioni che più si avvicinano alla propria vita quotidiana.

All’interno del sito e dell’app, è possibile selezionare tra il questionario veloce “Il tuo partner si comporta così?” oppure i questionari completi, suddivisi in “Hai un partner ma vivi in famiglia”, “Hai un partner e vivi con lui”, “Vivi con il partner e bambini”. Il progetto, costruito su 120 domande volte ad indagare se una relazione sentimentale sia sana o tossica, è nato dalla collaborazione del mondo della scuola, dello sport, del volontariato, con la coordinazione dello psichiatra Gianfranco Pallanca e con il sostegno della Fondazione Bazzano.

Oltre al questionario, sul sito si trovano anche risorse consultabili, come il Manuale di sopravvivenza per ragazze che subiscono violenze dal partner e il Primo contatto con vittime di abusi all’interno della coppia e della famiglia.

“Mai come oggi mi sembra così drammaticamente attuale questa campagna pubblicitaria contro la violenza sulle donne in età scolastica – scrive il professor Raso dell'ITIS Ferraris-Pancaldo in un post sui social – Un grazie ai miei alunni di 3E e di 5E, alla Prof.ssa E. Scillieri, all’Assessore Elisa Di Padova, al Prof. Carlo Cuneo per avermi coinvolto in questo progetto e al Dott. Gian Franco Pallanca che lo ha fortemente voluto. Un grazie speciale ad Alice Ferrando per aver truccato le nostre studentesse”. Le fotografie delle ragazze, truccate con lividi e altri segni di violenza, sono ora affisse nella città di Savona e verranno proiettate sulla facciata del palazzo del Comune.