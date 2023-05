Genova Capitale del Libro: la nuova rubrica dedicata ai lettori più piccoli

I libri e la lettura sono il cuore della programmazione culturale genovese del 2023, anno in cui la Superba è stata proclamata Capitale italiana del libro. E grande spazio d’ora in poi verrà dato anche ai giovanissimi lettori, ai quali Genova dedicherà una nuova rubrica appositamente studiata, che lega le opere degli autori alle suggestioni che queste regalano durante la lettura. Ad ogni autore verrà dunque dedicata una vetrina mensile nel portale BI.G.MET e sulle pagine Facebook delle biblioteche genovesi.

L’idea nasce durante la pandemia, con il lancio del format Una settimana con…, volto a intrattenere i piccoli lettori con proposte di opere di autori per ragazzi che, grazie all’amore per la lettura, avevano superato momenti d’isolamento o di difficoltà personali.

Per il mese di maggio la protagonista dell’iniziativa sarà la scrittrice per ragazzi Elisa Mazzoli. Nata a Cesena, ha dedicato la sua cita alla scrittura a partire dal 1996 e ha al suo attivo un centinaio di libri tradotti in diverse lingue. Mazzoli ha anche ottenuto diversi riconoscimenti letterari, in particolare: è stata finalista nel Premio Nati per leggere (2022), selezionata per il Premio Strega ragazze e ragazzi (2021) e si è aggiudicata il primo premio di Nati per Leggere, edizione 2018. Oltre alla scrittura, tra le sue attività, si aggiungono gli incontri di narrazione per bambini e formazione per educatori e insegnanti dai nidi d’infanzia alle scuole primarie. Ai lettori genovesi presenterà in due video i suoi libri Gedeone, Attilio, 50 storie per perdersi, 50 storie per stare insieme alle storie.