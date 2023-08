Tassazione extraprofitti banche, Toti: "Misura marxista" e scoppia la polemica con FdI

La tassa sugli extraprofitti delle banche, approvata dal Consiglio dei Ministri con il cosiddetto "decreto omnibus", non piace al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Ed è polemica con FdI, partito della premier Giorgia Meloni, che risponde tramite i suoi rappresentanti liguri.

In sintesi è arrivato dal governo il via libera a un prelievo sugli extraprofitti delle banche, accumulati in un periodo in cui i tassi della Bce sono aumentati vertiginosamente mentre quelli di conti correnti e depositi sono rimasti invariati. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha messo a punto un provvedimento ad hoc che porterà introiti ai mutui sulla prima casa e al taglio delle tasse, "alcuni miliardi" per la manovra. "Una norma di equità sociale", così l'ha definita il vicepresidente Matteo Salvini.

Toti ha commentato sui social: "La manovra sugli extraprofitti delle banche tassati per il 40% in modo retroattivo non mi convince. Non è cosa da liberali, ma da marxisti. Il passo successivo è la patrimoniale. Ma soprattutto, di chi sono le banche? Degli azionisti. E chi sono gli azionisti? Per lo più tutti voi che avete un fondo pensioni, un piano di accumulo, qualsiasi forma di risparmio gestito. Bene, per ridare agli italiani circa 4 miliardi di euro, abbiamo bruciato in borsa circa 10 miliardi di risparmi degli stessi cittadini". In definitiva, per Toti, "il saldo, a oggi, è che i risparmiatori italiani sono più poveri, non più ricchi. Forse andava pensata meglio e da liberale bisognerebbe avere più fiducia nel mercato e meno nella politica".

Ma Fratelli d'Italia non ci sta: "Mi sorprendono molto le parole del presidente Toti che ha espresso oggi circa la tassazione degli extraprofitti delle banche - dice il commissario regionale del partito e deputato Matteo Rosso, in una nota firmata anche dagli altri parlamentari liguri Gianni Berrino e Mariagrazia Frija -. Questa tassazione non ha nulla di illiberale e nemmeno di marxista, ma ha un valore sociale di riequilibrio e mi sia consentito dire anche di ridistribuzione. Questo è l'unico governo che ha la forza di tassare le banche perché è l'unico che non ha rapporti privilegiati col sistema bancario, ma anche e soprattutto riequilibra il sistema del credito".

Il capogruppo di FdI in consiglio regionale Stefano Balleari commenta: "Sarebbe stato sufficiente guardare le analisi di questa mattina del Sole24Ore e dell’andamento della Borsa per capire che l’effetto di ieri era legato a una situazione momentanea, è assolutamente normale per una misura che non era stata annunciata e soprattutto senza le precisazioni del Mef. Una scelta coraggiosa di un Governo che non guarda al bene elettorale, ma al bene della Nazione e che non ha paura di nessun potere perché investito da quello più forte: quello degli italiani che, tra l’altro, giudicano alla quasi unanimità positiva questa norma come dimostra il sondaggio di Affari italiani che rileva il 91% di consensi per questa scelta".