Polemiche sulla statua dedicata a Rosanna Benzi: "Lei non l'avrebbe voluta"

Polemiche a Genova sulla costruzione di una statua dedicata a Rosanna Benzi. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione che ha dato il via alla realizzazione di una statua commemorativa che sarà posizionata dinnanzi all’ospedale San Martino, al centro del piazzale che porta già il suo nome. Una scultura che ricorda la donna che fu scrittrice, attivista per i diritti dei diversamente abili, punto di riferimento per migliaia di persone, autrice di bestseller, fonte di ispirazione e grande volano di energie positive: un simbolo per Genova e non solo. Fu capace di dare forma a tutto ciò dalla sua camera d’ospedale all’interno del San Martino, dove visse per 29 anni grazie all’aiuto di un polmone d’acciaio. Morì nel febbraio del 1991 all’età di 42 anni.

Luciano Seddaiu, presidente dell'associazione 'gli altri' fondata da Rosanna Benzi nel 1976 ha espresso la contrarietà del direttivo attraverso alcuni post sui social, spiegando: "Non siamo d'accordo con questa scelta del comune di Genova - si legge - già nel 2010 sia noi che il fratello di Rosanna, Franco Benzi, avevamo espresso perplessità su questa iniziativa con articoli sui giornali. Intitolare una strada o una piazza a una persona può essere scelta di un ente locale, una statua dovrebbe avere anche il consenso della famiglia, che non risulta nemmeno chiesto al fratello di Rosanna. Vedremo questa statua e sapremo valutare se assomiglia veramente a Rosanna e su quale struttura sarà edificata, con quale materiale è I relativi costi. Vedremo e valuteremo. Rosanna ci ha sempre detto che non avrebbe voluto una statua e che chi voleva ricordarla poteva fare progetti per abbattimento barriere architettoniche, contro ogni forma di emarginazione e pregiudizio. Vedremo insieme a tutte le persone che realmente hanno conosciuto e frequentato Rosanna e valuteremo. Per ora continuiamo a dire che non siamo d'accordo e che Rosanna avrebbe preferito che i soldi fossero spesi per attività utili alle persone".

L'associazione ha poi lanciato una possibile alternativa: "Come associazione 'gli altri' abbiamo una mostra fotografica sulla vita e l'impegno di Rosanna, che abbiamo già presentato a Palazzo Ducale e Biblioteca Lercari. Perché non rendere questa mostra fotografica permanente presso l'ingresso dell'ospedale San Martino? Tantissime persone potrebbero vedere quello che Rosanna ha fatto, detto e soprattutto le sue battaglie sempre a fianco delle persone più deboli Non una fredda statua che non dice niente".

Sulla questione è intervenuto anche Alessandro Terrile, consigliere comunale del Partito Democratico, che ha attaccato la giunta: "Il centrodestra ha presentato in consiglio comunale una mozione che chiede di collocare davanti all’Ospedale San Martino una statua in memoria di Rosanna Benzi, a cura dello scultore Claudio Cassinelli. Abbiamo votato a favore, come tutta l'aula. Del resto, sappiamo che la statua è già in realizzazione a spese di Asef, la società di onoranze funebri del Comune di Genova, e il progetto è stato approvato negli scorsi mesi dal Sindaco e della Giunta comunale".

"Subito dopo il voto, l’Associazione 'gli altri' - aggiunge il consigliere del Pd - ha fatto sapere di essere contraria alla realizzazione della statua, ricordando le parole di Rosanna che chiedeva in sua memoria non monumenti ma progetti per eliminare barriere architettoniche e ogni forma di emarginazione. Ora la domanda è semplice: perché sindaco, giunta e maggioranza di centrodestra non hanno condiviso la proposta con l’Associazione fondata da Rosanna che da decenni ne coltiva l’esempio e la memoria?".