Scontare i prodotti nelle farmacie comunali: la proposta contro l'aumento dell'Iva

Continua la protesta contro il raddoppio dell'Iva su assorbenti, pannolini, latte in polvere e prodotti per l'infanzia, ipotesi prevista dalla bozza di legge di bilancio del 2024.

Ad avanzare al Comune una proposta è Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde) che chiede alla giunta di attivarsi presso le farmacie comunali per la vendita a prezzi calmierati di tutti quei prodotti che, non essendo farmaci, possono essere oggetto di aiuti economici da parte dell'ente comunale.

"Dobbiamo dare un segnale di vicinanza alle persone - dice Bruzzone, che ha depositato una mozione sul tema - mentre nelle sedi opportune continuiamo a ripetere che le mestruazioni non sono un lusso e che la genitorialità, per essere una scelta felice e libera, deve essere supportata da adeguate politiche di welfare. Chissà se questa volta la giunta Bucci userà i soldi pubblici per i servizi o per qualche altro fuoco d'artificio".