Pillola anticoncezionale, la Regione valuterà la gratuità per le giovani donne

La Regione Liguria valuterà la sostenibilità economica della gratuità della pillola anticoncezionale per le donne fino al 25esimo anno d'età: è quanto annunciato martedì mattina dall'assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, intervenendo in consiglio regionale su una mozione e un ordine del giorno presentati dai consiglieri di Linea condivisa, Gianni Pastorino, e di Lista Sansa, Selena Candia.

I documenti presentati dai rappresentanti dell'opposizione chiedevano anche la gratuità della pillola anticoncezionale per le donne disoccupate con più di 25 anni e per i pazienti in cura per endometriosi che fanno uso di pillola anticoncezionale a scopo terapeutico. Inoltre, viene anche richiesto di valutare un prezzo calmierato per la pillola alle donne tra 25 e 35 anni.

In attesa della valutazione di Alisa, l'azienda regionale sanitaria, i documenti verranno riportati in commissione anche per giungere a un atto unitario condiviso da tutta l'aula. "C'è un percorso tecnico-scientifico avviato da Aifa per valutare la rimborsabilità nazionale nei contraccettivi orali - spiega Gratarola -. Verificheremo a che punto è questa istruttoria e, se fosse indietro, faremo una valutazione di consistenza numerica regionale per vedere se c'è la possibilità di sostenere economicamente l'esenzione regionale. Nulla osta dal punto di vista clinico o politico: la contraccezione farmacologia è lo strumento anticoncezionale più efficace e con i minori effetti collaterali. Lo stesso faremo per chi utilizza la pillola anticoncezionale per l'endometriosi".