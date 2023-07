Case sfitte, a Genova sono oltre trentamila

"Circa settemila famiglie liguri sono in attesa di un alloggio popolare mentre a Genova abbiamo oltre trentamila case sfitte e più di duemila abitazioni di edilizia residenziale pubblica vuote poiché fatiscenti. A fronte di questo paradosso l'investimento della Regione prevede solo 40 nuove abitazioni popolari su Genova, una misura totalmente insufficiente, soprattutto se si pensa che a Bologna, che è più piccola di Genova, l'investimento riguarda diecimila nuovi alloggi".

A dirlo la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, che sul tema ha presentato un'interrogazione durante la seduta di Consiglio di martedì 11 luglio 2023.

"Sul diritto alla casa stiamo vivendo una situazione molto complicata a livello nazionale, aggravata dal mancato finanziamento da parte del Governo Meloni al fondo per il supporto affitti e al fondo per la morosità incolpevole - osserva Candia -. Solo in Liguria abbiamo 7mila famiglie in attesa di un alloggio popolare e tante altre in difficoltà, che ogni mese fanno fatica a pagare l'affitto. Fatica causata dal forte aumento del costo della vita, accompagnato da contratti di lavoro sempre più precari e a stipendi, che, anziché aumentare, negli ultimi 30 anni in Italia sono diminuiti del 3%".

"A pagarne le conseguenze sono sia i giovani sia gli anziani - aggiunge la consigliera regionale -, basti pensare che in Liguria il 60% dei pensionati vive con meno di mille euro al mese".

"Di fronte a questa situazione viviamo il paradosso, solo a Genova, di avere oltre 30mila case sfitte e più di 2mila abitazioni di edilizia residenziale pubblica vuote poiché fatiscenti. Un patrimonio enorme inutilizzato, che, per dare un termine di paragone, equivale circa al fabbisogno abitativo di una cittadina come Chiavari - sottolinea Selena Candia -. Nonostante questa disponibilità sul territorio, la Regione non vuole dare una risposta all'emergenza abitativa, investendo su Genova risorse utili per solo 40 case, come ha dichiarato l'assessore Scajola".

"Guardando al di fuori dei nostri confini regionali, in una città più piccola di Genova come Bologna, l'Amministrazione pubblica sta investendo 200 milioni di euro per 10mila nuove abitazioni popolari nei prossimi 10 anni - conclude la consigliera regionale -. Questo significa voler dare una risposta alle persone più in difficoltà".