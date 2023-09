Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Elly Schlein a Genova: gli appuntamenti con la politica

Una seconda metà di settembre ricca di personalità in visita a Genova complice il Salone Nautico: il culmine si toccherà venerdì prossimo, 22 settembre, quando nel capoluogo ligure dovrebbe arrivare la premier Giorgia Meloni, attesa per una visita proprio alla kermesse.

Ventiquattr'ore prima (giovedì 21 settembre) sarà la volta del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Genova per il taglio del nastro della manifestazione fieristica, ma probabilmente anche in prefettura per un incontro con Autostrade per l'Italia e i vertici istituzionali locali per fare il punto sulle tante infrastrutture in progetto e in esecuzione in città e dintorni. Oltre al leader della Lega, a rappresentare il governo nel primo giorno del Salone nautico, dovrebbero esserci anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nel capoluogo ligure dovrebbero inoltre arrivare il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e dal presidente dell'Eni, Giuseppe Zafarana.

Tornando alla politica, non è escluso che nel corso della manifestazione possa arrivare anche qualche altro big amante del mare, delle barche e della Liguria, come, ad esempio, il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Salone Nautico a parte, invece, dovrebbe tornare in Liguria, questa volta proprio nel capoluogo, la segretaria del Pd, Elly Schlein: per il momento, il giorno prescelto sarebbe lunedì 25 settembre, nel pomeriggio di una giornata che si aprirà con un infuocato consiglio regionale monotematico dedicato al rigassificatore di Vado Ligure. L'arrivo di Schlein potrebbe dare una svolta decisiva alla formazione della nuova segreteria regionale di Davide Natale.