Accumulo rifiuti in Lungomare Lombardo: "Più passaggi ed 'ecoisole' per risolvere le criticità"

Due interrogazioni della Lega, una in consiglio comunale e una nel consiglio municipale del Medio Levante, per cercare di risolvere il problema dell'accumulo dei rifiuti in Lungomare Lombardo, nei pressi di corso Italia. Saranno discusse nelle prossime sedute e sono state presentate dai consiglieri Alessio Bevilacqua e Paola Cerri.

"In via Lungomare Lombardo - spiegano Bevilacqua e Cerri - dopo la riqualificazione di Corso Italia e la ricollocazione delle varie tappe dei rifiuti lato mare, si è visto un incremento di conferimenti dei rifiuti. Nella via è presente una raccolta porta a porta, ma la frequenza del ritiro non è sufficiente, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, a sopperire al quantitativo di rifiuti che viene prodotto sia delle attività presenti lungo la via, ma anche da parte delle persone che transitano lungo questa strada. Si tratta infatti di un’area molto frequentata dai cittadini e dai turisti vista la presenza di diversi stabilimenti balneari e locali che la rendono una meta rinomata e altamente transitata".

I due consiglieri della Lega poi proseguono: "Visto che lo scorso marzo durante la commissione 5-6, ad oggetto 'Amiu-Presentazione progetti Pnrr', sono state promosse diverse idee di riqualificazione delle tappe dei rifiuti, con le interrogazioni presentate in Comune e Municipio abbiamo chiesto se sia possibile creare una postazione 'ecoisola', 'ecopunto' o 'cassonetti con l’accesso controllato' per superare la criticità del conferimento e della raccolta dei rifiuti in questa via, e nel frattempo aumentare la frequenza del ritiro".