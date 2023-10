Fondi per sanità e trasporto pubblico nell'accordo Governo-Regioni

"Tre miliardi in più per il Fondo nazionale sanitario e 500 milioni per aiutare il trasporto pubblico locale, ancora in debito di ossigeno dopo gli anni di spese del covid. Ritengo l'accordo raggiunto con il Governo dalla Conferenza delle Regioni un ottimo esempio di collaborazione, nell'interesse dei cittadini".

Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in merito all'accordo raggiunto con il Governo dalla conferenza delle Regioni.

"Una collaborazione - prosegue Toti -, che Regione Liguria porta avanti con grande serietà e ottimi risultati, dopo esser stata la prima regione in Italia a firmare anche l'assegnazione di oltre 250 milioni di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che garantiranno nuovi investimenti per il nostro territorio".

"Ora spetta alle Regioni - conclude il presidente Toti - e al Ministero della Salute mettere in campo regole efficaci perché i soldi si trasformino in servizi e prestazioni, premiando la flessibilità, l'impegno e il merito di chi lavora nei nostri ospedali e nella sanità in generale".