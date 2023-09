Torna la festa della Lega: tra i "big" il ministro Giorgetti

Non ci sarà Matteo Salvini, vicepremier e leader nazionale del Carroccio, ma semplicemente perché a Genova è già venuto due volte nel giro di pochi giorni, prima per il Salone Nautico, poi per il congresso regionale del partito: ma alla festa della Lega, "Zena Fest", dal 29 settembre al 1 ottobre, non mancheranno ospiti nazionali, tra cui spicca il ministro all'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, nella serata di apertura della kermesse, il viceministro al Mit Edoardo Rixi sabato sera e, domenica, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli e il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni.

La festa si svolge come di consueto in piazza della Vittoria: venerdì 29 settembre alle 18 apertura con dj set, e alle 18,30 dibattito su "Commercio: identità, patrimonio e sviluppo di un territorio" con Paola Bordilli, assessora al Commercio del Comune, Guido Barbazza, presidente Municipio Ponente, Angelo Guidi, presidente Municipio Bassa Val Bisagno, Luca Costi, Confartigianato Liguria, Massimo Giacchetta, presidente Cna Liguria, Michele Montanella, Confcommercio Genova, Francesca Pescetto, Confesercenti Genova, Massimiliano Spigno, Camera di Commercio Genova, Alessia Barisione, Botteghe Storiche Confesercenti, Umberto Solferino, consulta Civ Confcommercio e Gino Repetto, imprenditore. A moderare, Alberto Bruzzone di Repubblica.

Alle 20 il "clou" della serata: appuntamento con il ministro Giorgetti che, insieme al viceministro Edoardo Rixi, al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci, parlerà di crescita economica e priorità del Paese. Modera Luca Ubaldeschi, direttore del Secolo XIX.

Alle 21, dibattito su "Violenza contro le donne, problema sociale e culturale" con l'assessora alle Pari Opportunità del Comune Francesca Corso, la consigliera regionale della Lega Mabel Riolfo, la responsabile Pari Opportunità della Lega Elisabetta Franzoia e la cantautrice Monica Rossi. A moderare, Sara Tagliente, direttore di Telegenova.

La serata si chiude alle 22 con il concerto di Monica Rossi, a seguire dj set.

Sabato 30 settembre invece alle 18 apertura e dj set, e alle 19 "Europa 2024, le battaglie della Lega" con gli europarlamentari leghisti Marco Campomenosi, Danilo Lancini, Antonio Rinaldi e Annalisa Tardino, modera Cristiano Bosco, press officer gruppo Id.

Alle 20, "Trasporti e logistica, il Mediterraneo al centro" con Luca Becce di Assiterminal, Matteo Catani di Assarmatori, Andrea Giachero di Spediporto, Rodolfo Giampieri di Assoporti, Mario Mattioli di Confitarma, Paolo Pessina di Assagenti e Alessandro Pitto di Fedespedi. A moderare, Alberto Quarati del Secolo XIX.

Alle 21, infine, "Le opportunità della riforma dei porti" con Edoardo Rixi, vice ministro al Mit, il commissario di Autorità di Sistema Portuale Paolo Piacenza, Mario Sommariva, presidente Adsp Mar Ligure Orientale, Marco Conforti, presidente Psa Italy, Antonio Benvenuti, console Culmv, Danilo Fabbricatore Irace di Assopiloti e Mauro Vianello di Ente Bacini. Modera Simone Gallotti del Secolo XIX.

Alle 22, infine, dj set.

Per l'ultima giornata, domenica 1 ottobre, alle 16,30 "Lega, il sindacato del territorio", stati generali degli enti locali della Liguria con assessori, sindaci, consiglieri comunali e Stefano Mai, capogruppo Lega in Regione Liguria. Modera la giornalista Valentina Massa.

Alle 18 "Noi giovani, idee e proposte" con Giuseppe Grisolia, responsabile Lega Giovani Liguria, Davide Ottonello, respondabile Lega Giovani provincia di Genova, Benedetto Pesce Maineri, Sindaco dei Giovani di Genova, Alessandro Agazi, Cda eletto Università di Genovam ed Edoardo Di Cesare, consigliere Municipio Centro Est.

Alle 19 appuntamento sulla gestione fauna, peste suina e divieto di utilizzo di munizioni al piombo nelle zone umide con Francesco Bruzzone, vice capogruppo alla Camera, Alessandro Piana, vice presidente e assessore Agricoltura Regione Liguria, e i consiglieri regionali della Lega Sandro Garibaldi e Alessio Piana. Modera il giornalista Fabrizio Graffione.

Alle ore 20 "A difesa delle nostre aziende" con Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Stefania Pucciarelli, componente commissione Difesa al Senato e Andrea Benveduti, assessore Sviluppo Economico Regione Liguria. Modera Andrea Chiovelli, direttore Ivg.

Alle 21, infine, altro appuntamento nazionale con "Immigrazione e sicurezza, le azioni del Governo" con Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria, Flavio Di Muro, sindaco di Ventimiglia, Andrea Carratù, presidente del Municipio Centro Est e Gianni Tonelli, segretario generale Sindacato Autonomo di Polizia. Modera Giampiero Timossi, direttore Telenord.