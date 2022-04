Salvini a Genova per sostenere la candidatura di Bucci

Matteo Salvini sarà a Genova per sostenere la candidatura a sindaco di Marco Bucci. Il segretario nazionale della Lega è atteso sotto la lanterna lunedì 11 aprile. Ad accompagnarlo, come di consueto, ci sarà il commissario regionale Edoardo Rixi.

Ancora non si conosce il programma della giornata genovese di Salvini, ma di certo ci saranno confronti con candidati e sostenitori. Poi cena con Bucci. Nonostante qualche tensione in Regione, la Lega non ha mai messo in discussione il suo sostegno all'attuale sindaco. Ma il partito fondato da Umberto Bossi ha perso consensi alle ultime regionali, rispetto alle precedenti, calo che Salvini intende evitare che si ripeta alle comunali.

Genova è la città più grande in cui si vota nel 2022, dunque è comprensibile l'attenzione dei leader di partito verso l'appuntamento elettorale. Nei giorni scorsi era arrivato a Genova l'ex ministro Maurizio Lupi, di Alternativa Popolare. Da qui al 12 giugno, giorno delle elezioni, è probabile vedremo anche tutti gli altri.