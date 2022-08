Elezioni Politiche 2022, i candidati del centrosinistra negli uninominali

Dopo l'ufficializzazione della candidatura di Luca Pastorino alla Camera, sono usciti anche tutti gli altri nomi dei candidati del Partito Democratico nei collegi uninominali della Liguria per le elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Per la Liguria le candidature saranno così suddivise: alla Camera i candidati nei collegi sono Marina Lombardi (già sindaca di Stella) per Savona e Imperia, Katia Piccardo (sindaca di Rossiglione) per il collegio Genova Ponente, Luca Pastorino (deputato e sindaco di Bogliasco) per il collegio Genova Centro Est Levante e Daniele Montebello (sindaco di Castelnuovo Magra) per il collegio che comprende Spezia e Tigullio.

Al Senato invece i candidati nei collegi sono Sandra Zampa (responsabile sanità nazionale Pd e già sottosegretaria alla salute) nel Ponente e Guido Melley (consigliere comunale alla Spezia) per il Levante.

Quali sono i collegi uninominali a Genova alla Camera

Per la Camera si vota a Genova nel collegio 2 Genova Ponente che comprende a Genova i Municipi Val Polcevera, Medio Ponente e Ponente e diversi comuni tra savonese e città metropolitana di Genova. Albisola Superiore, Albissola Marina, Arenzano, Busalla, Cairo Montenotte, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Celle Ligure, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Dego, Giusvalla, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Moglia, Montoggio, Piana Crixia, Pontinvrea, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Sassello, Savignone, Serra Riccò, Stella, Tiglieto, Urbe, Valbrevenna, Varazze, Vobbia.

Sempre alla Camera si vota anche nel collegio 3 Genova Centro Est che comprende i municipi Centro Est, Centro Ovest, Bassa e Media Val Bisagno, Medio Levante e Levante di Genova e diversi comuni tra levante ed entroterra: Bargagli, Bogliasco, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Lumarzo, Montebruno, Pieve Ligure, Propata, Rondanina, Rovegno Sori e Torriglia.

Chiavari e il suo entroterra, ma anche tutti i comuni da Recco in poi votano invece nel collegio 4 La Spezia.

Quali sono i collegi uninominali a Genova al Senato

Al Senato, invece, sono solo due i collegi della Liguria, divisi tra ponente e levante. Per la città di Genova nel collegio 1 votano i municipi Val Polcevera, Medio Ponente e Ponente. Tra i comuni della città metropolitana invece Arenzano, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Rossiglione, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Valbrevenna e Vobbia.

Nel collegio 2 invece a Genova votano i Municipi Centro Est, Centro Ovest, Bassa e Media Val Bisagno, Medio Levante e Levante. Tra i comuni della città metropolitana invece Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia, Davagna, Fascia, Favale, Fontanigorda, Gorreto, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Ne, Neirone, Orero, Pieve, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Rondanina, San Colombano, Santa Margherita, Santo Stefano d'Aveto, Sestri Levante, Sori, Torriglia, Tribogna, Uscio e Zoagli.