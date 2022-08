Elezioni, i candidati liguri del Pd al proporzionale: posto 'sicuro' in Parlamento per Orlando e Basso

Dopo la direzione nazionale del Pd che alla fine - dopo essere stata rimandata varie volte - si è tenuta la sera di Ferragosto, iniziano a circolare i primi nomi approvati per le candidature per le politiche di settembre.

Per quanto riguarda il proporzionale, i primi quattro posti (su sei) per la Camera dei Deputati sono già definiti: il capolista sarà il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, seguito da Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante, Alberto Pandolfo, consigliere comunale di Genova e Aurora Lessi, consigliera comunale di Savona. Per le tre candidature del Senato, invece, il capolista è Lorenzo Basso, già parlamentare nella legislatura 2013-2018, la consigliera comunale di Genova Cristina Lodi e Giancarlo Furfaro in quota Articolo Uno.

Certi dell'elezione, dunque - a meno che il Pd non riesca a eleggere neppure i capolista, cosa che pare improbabile - sono il ministro Orlando che torna in Liguria (cinque anni fa era stato eletto nel collegio di Parma) e Lorenzo Basso, già parlamentare nella legislatura 2013-2018, che dunque riporterà la città di Genova a essere rappresentata all'interno del Pd a Roma.

Alla Camera se la gioca anche l'attuale segretaria regionale dem Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante. Ma, dal punto di vista statistico, a oggi nessuna donna è certa dell'elezione in Liguria in quanto i capolista - coloro che hanno più probabilità di entrare in Parlamento - sono due uomini. Per quanto riguarda le correnti interne al partito, sono escluse dai posti 'sicuri' Base Riformista e Area Dem.

Mancano ancora i nomi dei collegi uninominali che verranno definiti nei prossimi giorni.