Politiche 2022, i fac simile delle schede elettorali a Genova con i nomi dei candidati

Sono usciti i fac simile delle schede elettorali a Genova per le elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Le schede sono diverse a seconda dei collegi: ecco le divisioni dei collegi in Liguria, per capire a quale si appartiene, e qui la differenza tra uninominale e plurinominale, per comprendere come votare correttamente con la legge elettorale in vigore. Ecco le schede che riguardano esclusivamente i residenti del comune di Genova.

Scheda Camera Plurinominale 01 - Uninominale 03

Scheda Camera Plunrnominale 1 - Uninominale 02

Scheda Senato Plurinominale 01 - Uninominale 01

Scheda Senato Plurinominale 01 - Uninominale 02