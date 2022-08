Politiche 2022: quanti i collegi in Liguria e quali comuni (e municipi di Genova) vi rientrano

Si avvicinano le elezioni politiche del 25 settembre: mentre qui abbiamo spiegato come funziona la legge elettorale e come esprimere il voto in maniera corretta, è il momento di parlare dei collegi.

Abbiamo visto che, per entrambi i rami del Parlamento, la circoscrizione Liguria (che comprende appunto la nostra regione) è divisa in collegi differenti per gli uninominali: quattro per la Camera e due per il Senato.

Mentre i candidati del proporzionale sono uguali in tutta la regione, quelli dell'uninominale cambiano di collegio in collegio. E sono molti i liguri che si stanno chiedendo, con l'elenco dei candidati sotto mano, in quale collegio rientra il loro comune (o il loro municipio, nel caso di Genova) in modo da sapere in anticipo quali nomi troveranno sulla loro scheda elettorale.

Ecco dunque i comuni che rientrano nei vari collegi della Liguria.

Collegi uninominali per la Camera dei Deputati

LIGURIA - U01

Airole Alassio Albenga Altare Andora Apricale Aquila d'Arroscia Armo Arnasco Aurigo Badalucco Bajardo Balestrino Bardineto Bergeggi Boissano Bordighera Borghetto d'Arroscia Borghetto Santo Spirito Borgio Verezzi Borgomaro Bormida Calice Ligure Calizzano Camporosso Caravonica Carcare Casanova Lerrone Castel Vittorio Castelbianco Castellaro Castelvecchio di Rocca Barbena Cengio Ceriale Ceriana Cervo Cesio Chiusanico Chiusavecchia Cipressa Cisano sul Neva Civezza Cosio d'Arroscia Cosseria Costarainera Diano Arentino Diano Castello Diano Marina Diano San Pietro Dolceacqua Dolcedo Erli Finale Ligure Garlenda Giustenice Imperia Isolabona Laigueglia Loano Lucinasco Magliolo Mallare Massimino Mendatica Millesimo Molini di Triora Montalto Carpasio Montegrosso Pian Latte Murialdo Nasino Noli Olivetta San Michele Onzo Orco Feglino Ortovero Osiglia Ospedaletti Pallare Perinaldo Pietra Ligure Pietrabruna Pieve di Teco Pigna Plodio Pompeiana Pontedassio Pornassio Prelà Quiliano Ranzo Rezzo Rialto Riva Ligure Roccavignale Rocchetta Nervina San Bartolomeo al Mare San Biagio della Cima San Lorenzo al Mare Sanremo Santo Stefano al Mare Savona Seborga Soldano Spotorno Stellanello Taggia Terzorio Testico Toirano Tovo San Giacomo Triora Vado Ligure Vallebona Vallecrosia Vasia Vendone Ventimiglia Vessalico Vezzi Portio Villa Faraldi Villanova d'Albenga Zuccarello

LIGURIA - U02

Albisola Superiore Albissola Marina Arenzano Busalla Cairo Montenotte Campo Ligure Campomorone Casella Celle Ligure Ceranesi Cogoleto Crocefieschi Dego Genova: Municipio V - Val Polcevera Genova: Municipio VI - Medio Ponente Genova: Municipio VII - Ponente Giusvalla Isola del Cantone Masone Mele Mignanego Mioglia Montoggio Piana Crixia Pontinvrea Ronco Scrivia Rossiglione Sant'Olcese Sassello Savignone Serra Riccò Stella Tiglieto Urbe Valbrevenna Varazze Vobbia

LIGURIA - U03

Bargagli Bogliasco Davagna Fascia Fontanigorda Genova: Municipio I - Centro Est Genova: Municipio II - Centro Ovest Genova: Municipio III - Bassa Val Bisagno Genova: Municipio IV - Media Val Bisagno Genova: Municipio VIII - Medio Levante Genova: Municipio IX - Levante Gorreto Lumarzo Montebruno Pieve Ligure Propata Rondanina Rovegno Sori Torriglia

LIGURIA - U04

Ameglia Arcola Avegno Beverino Bolano Bonassola Borghetto di Vara Borzonasca Brugnato Calice al Cornoviglio Camogli Carasco Carro Carrodano Casarza Ligure Castelnuovo Magra Castiglione Chiavarese Chiavari Cicagna Cogorno Coreglia Ligure Deiva Marina Favale di Malvaro Follo Framura La Spezia Lavagna Leivi Lerici Levanto Lorsica Luni Maissana Mezzanego Moconesi Moneglia Monterosso al Mare Ne Neirone Orero Pignone Portofino Portovenere Rapallo Recco Rezzoaglio Riccò del Golfo di Spezia Riomaggiore Rocchetta di Vara San Colombano Certenoli Santa Margherita Ligure Santo Stefano d'Aveto Santo Stefano di Magra Sarzana Sesta Godano Sestri Levante Tribogna Uscio Varese Ligure Vernazza Vezzano Ligure Zignago Zoagli

Collegi uninominali per il Senato

LIGURIA - U01

Airole Alassio Albenga Albisola Superiore Albissola Marina Altare Andora Apricale Aquila d'Arroscia Arenzano Armo Arnasco Aurigo Badalucco Bajardo Balestrino Bardineto Bergeggi Boissano Bordighera Borghetto d'Arroscia Borghetto Santo Spirito Borgio Verezzi Borgomaro Bormida Busalla Cairo Montenotte Calice Ligure Calizzano Campo Ligure Campomorone Camporosso Caravonica Carcare Casanova Lerrone Casella Castel Vittorio Castelbianco Castellaro Castelvecchio di Rocca Barbena Celle Ligure Cengio Ceranesi Ceriale Ceriana Cervo Cesio Chiusanico Chiusavecchia Cipressa Cisano sul Neva Civezza Cogoleto Cosio d'Arroscia Cosseria Costarainera Crocefieschi Dego Diano Arentino Diano Castello Diano Marina Diano San Pietro Dolceacqua Dolcedo Erli Finale Ligure Garlenda Genova: Municipio V - Val Polcevera Genova: Municipio VI - Medio Ponente Genova: Municipio VII - Ponente Giustenice Giusvalla Imperia Isola del Cantone Isolabona Laigueglia Loano Lucinasco Magliolo Mallare Masone Massimino Mele Mendatica Mignanego Millesimo Mioglia Molini di Triora Montalto Carpasio Montegrosso Pian Latte Montoggio Murialdo Nasino Noli Olivetta San Michele Onzo Orco Feglino Ortovero Osiglia Ospedaletti Pallare Perinaldo Piana Crixia Pietra Ligure Pietrabruna Pieve di Teco Pigna Plodio Pompeiana Pontedassio Pontinvrea Pornassio Prelà Quiliano Ranzo Rezzo Rialto Riva Ligure Roccavignale Rocchetta Nervina Ronco Scrivia Rossiglione San Bartolomeo al Mare San Biagio della Cima San Lorenzo al Mare Sanremo Santo Stefano al Mare Sant'Olcese Sassello Savignone Savona Seborga Serra Riccò Soldano Spotorno Stella Stellanello Taggia Terzorio Testico Tiglieto Toirano Tovo San Giacomo Triora Urbe Vado Ligure Valbrevenna Vallebona Vallecrosia Varazze Vasia Vendone Ventimiglia Vessalico Vezzi Portio Villa Faraldi Villanova d'Albenga Vobbia Zuccarello

LIGURIA - U02

Ameglia Arcola Avegno Bargagli Beverino Bogliasco Bolano Bonassola Borghetto di Vara Borzonasca Brugnato Calice al Cornoviglio Camogli Carasco Carro Carrodano Casarza Ligure Castelnuovo Magra Castiglione Chiavarese Chiavari Cicagna Cogorno Coreglia Ligure Davagna Deiva Marina Fascia Favale di Malvaro Follo Fontanigorda Framura Genova: Municipio I - Centro Est Genova: Municipio II - Centro Ovest Genova: Municipio III - Bassa Val Bisagno Genova: Municipio IV - Media Val Bisagno Genova: Municipio VIII - Medio Levante Genova: Municipio IX - Levante Gorreto La Spezia Lavagna Leivi Lerici Levanto Lorsica Lumarzo Luni Maissana Mezzanego Moconesi Moneglia Montebruno Monterosso al Mare Ne Neirone Orero Pieve Ligure Pignone Portofino Portovenere Propata Rapallo Recco Rezzoaglio Riccò del Golfo di Spezia Riomaggiore Rocchetta di Vara Rondanina Rovegno San Colombano Certenoli Santa Margherita Ligure Santo Stefano d'Aveto Santo Stefano di Magra Sarzana Sesta Godano Sestri Levante Sori Torriglia Tribogna Uscio Varese Ligure Vernazza Vezzano Ligure Zignago Zoagli