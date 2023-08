Bertolucci e l'addio al Ducale, il Pd: "A Genova la cultura è nel caos"

Continuano le polemiche dopo la decisione del consiglio direttivo di Palazzo Ducale, che avvierà la selezione del direttore che assumerà l’incarico dal primo gennaio 2024, di fatto non confermando Serena Bertolucci.

Dopo il post "avvelenato" di Luca Bizzarri, ora tocca al gruppo consiliare del Pd: "Non può non lasciare stupiti la modalità con la quale venga discussa la cessazione dell’incarico di Serena Bertolucci da direttrice della prima istituzione culturale cittadina, senza che ne siano spiegate le ragioni collegate al rinnovo del contratto, in un contesto di assenza di un assessore alla Cultura, 'sostituito' da una pluralità di consulenti che oramai ha raggiunto un numero mai avuto prima nel Comune di Genova. Una modalità che si muove in una dimensione di scarsa trasparenza, dove non esistono più pubblicazioni di risultati e dei costi, elementi necessari a valutare oggettivamente il raggiungimento di obiettivi".

I dem chiedono una discussione che riguardi tutto il sistema della cultura pubblica della città, dai musei per arrivare ai teatri, individuandone gli obiettivi strategici e le condizioni per garantirne un complessivo rilancio, superando le logiche del puro evento: "Invece assistiamo a una assurda logica della frammentazione dei ruoli, che porta all’uso smodato di consulenze più legate a una visione da consorteria che alla definizione di una rete di responsabilità in grado di coadiuvare una regia, oggi del tutto assente. I risultati si vedono. La cultura a Genova torna a essere per pochi o per turisti. Rompendo quella funzione di crescita collettiva per la quale il Partito Democratico continuerà a impegnarsi, chiedendo risposte nelle sedi istituzionali e promuovendo, in assenza di un assessore alla Cultura, la discussione pubblica di cui la città ha bisogno".