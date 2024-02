Congedo paritario, in Regione la proposta per equiparare paternità e maternità

Rendere il congedo di maternità e il congedo di paternità entrambi obbligatori e delle stessa durata, di almeno 5 mesi, e pagati al 100%, come sta accadendo in altri Paesi europei. La proposta arriva dalla consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia che sul tema del congedo paritario ha depositato una mozione per chiedere alla giunta regionale di far pressione sulla politica nazionale e di intraprendere iniziative locali a livello ligure.

"La nostra proposta ha come obiettivo liberare le donne dall'esclusività del lavoro di cura e di ripartire il carico materiale, emotivo e psicologico di una nuova nascita con i partner - spiega Candia -. Diversi Paesi europei, in ultimo la Francia, si stanno muovendo in questa direzione, mentre a livello italiano siamo ancora fermi ad una situazione di squilibrio totale: 5 mesi di congedo di maternità contro 10 giorni di congedo di paternità".

La consigliera regionale della Lista Sansa cita diversi dati emblematici che fotografano la situazione di squilibrio che le neo mamme italiane subiscono. "Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro le donne si fanno carico del 74% del lavoro di assistenza non retribuito, compresa la cura dei figlio o dei membri anziani della famiglia - osserva Selena Candia -. Mentre nel secondo Rapporto Inapp 2023 è emerso come in Italia solo il 52% delle donne abbia un'occupazione, il 18% rinunci al lavoro dopo il primo figlio e le donne occupate in regime part-time con figli minorenni siano il 37% del totale delle occupate".

"Il modello di lavoro e famiglia chiamato 'dual career family' vede i componenti della famiglia realizzarsi nel proprio lavoro e partecipare in egual misura alla gestione della famiglia - sottolinea Candia -. In questo senso in Europa diversi Paesi si stanno muovendo nella direzione di congedi omogenei tra genitori: in Francia è stato appena approvato un provvedimento che porterà il congedo di nascita a 6 mesi retribuiti al 100% per entrambi i genitori; la Spagna prevede dal 2021 un congedo di paternità obbligatorio di 16 settimane retribuito al 100%, ossia le stesse settimane garantite alla madre; in Norvegia i padri possono scegliere tra un congedo da 46 settimane retribuite al 100% o 56 settimane retribuite all'80%".

La proposta di Selena Candia, che mira a cambiare le norme nazionali, ha un risvolto anche locale. "I numeri hanno certificato come la Liguria sia diventata la regione più anziana d'Europa, con un tasso di natalità di gran lunga più basso rispetto alla media nazionale ed europea - conclude Candia -. Per questa particolare situazione ho chiesto alla Regione di intraprendere iniziative anche a livello ligure per promuovere forme di congedo paritario, o più in generale, per aiutare a conciliare lavoro e famiglia".