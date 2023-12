Cantiere in via Sampierdarena: "Divieti di transito e di posteggio a ridosso di Natale"

Partono i lavori in via Sampierdarena, ma i cittadini non erano stati avvisati sulle date e i cambiamenti di viabilità. E così, denuncia il Pd, questa mattina commercianti e cittadini "si sono svegliati con un regalo di Natale non gradito da parte dell'amministrazione comunale: l'apertura di cantieri con divieti di transito e posteggi".

Per i dem si tratta dell'"ennesima imposizione sul nostro quartiere: l'inizio delle lavorazioni sulla via (per quale progetto?) comporterà disagi e perdita di un gran numero di posti auto per mesi. Il tutto senza comunicazioni e informazioni preventive".

Il gruppo del Partito Democratico del Municipio Centro Ovest, insieme al circolo di quartiere, chiede la sospensione dell'allestimento del cantiere, e che gli assessori comunali competenti possano riferire in commissione per potersi esprimere sulle cantierizzazioni insieme ai cittadini.

"Ancora una volta si danneggia Sampierdarena, i suoi cittadini e i commercianti, attraverso progettualità non concordate. Progetti di cui è tenuto all'oscuro anche il consiglio di Municipio che si è visto un'ulteriore volta superato nelle scelte dell'amministrazione Bucci. È grave e vergognosa la scelta di non concordare con nessuno sul territorio l'apertura dei cantieri per di più con il loro inizio durante le festività natalizie" concludono i dem in una nota stampa.