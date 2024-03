Terzo mandato, Bucci è sicuro: "Non posso, ma comunque voglio andare in barca"

A margine dell'avvio dei lavori del tunnel subportuale Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rilanciato il dibattito sul terzo mandato per i sindaci invitando a tenersi stretto Marco Bucci. Come già detto anche in passato, però, il primo cittadino di Genova ha confermato di voler chiudere la sua esperienza nel 2027, al termine del secondo ciclo amministrativo.

"Il terzo mandato non posso farlo - ha dichiarato - e, comunque, la barca mi aspetta". Negli anni scorsi Bucci aveva già spiegato di voler fare il giro del mondo in barca con la moglie. Poi, tra il serio e il faceto ha risposto ai giornalisti che hanno posto domande su un possibile futuro come presidente dell'Autorità portiale: "Il ministro del Mare sarebbe interessante, ma a me non mi metteranno mai a Roma". E ancora: "Ritiro ufficialmente quello che ho detto".

