Europee, Pd all'attacco: "Candidato di Fratelli d'Italia a incontro con gli studenti. Grave"

I consiglieri comunali del Partito Democratico chiedono spiegazioni e accendono la polemica sulla presenza di Stefano Balleari, candidato di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni europee che si svolgeranno tra 8 e 9 giugno 2024, a un incontro con alcuni studenti. Al centro della querelle l'evento 'Giovani, digitalizzazione, europee2024' che si è svolto venerdì 12 aprile nell’aula magna dell’IISS Duchessa di Galliera, organizzato da Fulgis, la fondazione del Comune che gestisce Il ​​Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda, l’Istituto Duchessa di Galliera e la Deledda International School.

"L’incontro - si legge in una nota firmata dal Gruppo Pd Comune di Genova - è stato raccontato sui social dalla Fondazione come un momento di riflessione insieme agli studenti delle tre scuole sui temi chiave dell’Unione Europea e sull’uso di tecnologie innovative come strumento di partecipazione democratica, ha visto presenti - a dire della Fondazione - l’assessora Marta Brusoni, e due dirigenti della Fondazione AIDR".

"Eppure - incalzano i consiglieri Dem -, dalle foto dell’evento pubblicate sulla pagina Facebook di Fulgis si evince la presenza di un'altra persona: Stefano Balleari, candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni Europee. A quale titolo un consigliere regionale in fase di campagna elettorale per le imminenti elezioni europee partecipa attivamente a un incontro sull’Europa con centinaia di studenti degli istituti scolastici della Fulgis - Fondazione Urban Lab Genoa International School? Cosa pensa l’assessora alla scuola Marta Brusoni, che con la sua presenza ha avallato l’incontro, del fatto che un candidato espressione della propria coalizione politica vada a fare campagna elettorale nelle scuole di proprietà del Comune? Quello che è accaduto è un fatto grave - affermano dal Partito Democratico - che conferma, a livello locale, la tendenza generale della destra di questo Paese a impadronirsi dello spazio di discussione rifuggendo il contraddittorio. Può un monologo unilaterale del candidato di una sola parte politica essere l’oggetto di un incontro sulla partecipazione democratica? È questa l’idea di democrazia della destra che oggi governa la città, la regione e il paese? Chiediamo spiegazioni immediate da parte dell’assessora Brusoni e dei vertici della fondazione Fulgis".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp