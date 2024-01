Assemblea amministratori Pd: "Toti e la sua giunta raccontano una Liguria che non c’è"

Si è svolta nella mattinata di sabato 20 gennaio 2024, presso la Sala Sivori, l’assemblea degli amministratori del Partito Democratico. Il segretario del Ligure Davide Natale spiega: "La partecipazione ha confermato la voglia e il bisogno che c’è dentro il Partito di confrontarsi e fare rete. Una partecipazione che è andata ben oltre le aspettative con molti interventi che hanno evidenziato quanto necessità ci fosse di organizzare momenti di scambio e per questo ci siamo presi l’impegno di organizzarne ancora altri con cadenza periodica, almeno due volte l’anno. Da qui è partita oggi la proposta di dar vita a un coordinamento degli eletti Pd a tutti i livelli, per poter monitorare, in modo continuo, le principali problematiche che sorgono sui territori e costruire risposte politiche in maniera congiunta, affinché le richieste del territorio arrivino a tutte le istituzioni per invertire la rotta di un governo di centro destra incapace di rappresentare la Liguria. È emerso con forza come il quadro della Regione tratteggiato dalla giunta Toti e dal centrodestra non corrisponde alla realtà: è come se vivessero in un mondo parallelo, e quando non si fa un’analisi corretta della situazione, se racconti una Liguria che non c’è, le risposte non possono che essere inadeguate, mentre i cittadini pagano sulla loro pelle disservizi e carenze".

"Tra le tematiche affrontate - proseguono Natale e il responsabile enti locali segreteria regionale Gianluca Nasuti - in primis, c’è stata la sanità pubblica che ha ripercussioni impattanti sui cittadini, con la difficoltà, per ogni provincia, di assicurare il servizio sanitario a causa di quelle carenze di strutture e personale che stanno diventando croniche. A questo si aggiunge il tema delle infrastrutture: la difficoltà di spostarsi in Liguria è più che evidente, una vera e propria zavorra per i cittadini e una tassa occulta per le aziende. È poi centrale il nodo delle politiche abitative, che sono una delle principali emergenze del Paese e in particolare nella nostra Regione, visti i dati su reddito e povertà, lavoreremo a un focus dedicato per avanzare, a livello nazionale, una proposta regionale che dia risposte. Un tema che fa il paio con i servizi sociali, di cui la Regione si disinteressa, lasciando tutte le responsabilità in capo ai sindaci. E poi la scuola che con il progetto di dimensionamento scolastico, partito dal governo è arrivato sui territori senza nessun confronto e assistendo a continue giravolte del centrodestra, come per gli accorpamenti di Savona, e dimostrando l'incapacità di dialogo e comprensione dei bisogni di docenti, famiglie e soprattutto studenti. Dai territori il caso del rigassificatore è stato un altro dei temi su cui abbiamo ribadito contrarietà: un’operazione politica a danno dell’ambiente e dell’economia savonese. Come per l’aumento delle tariffe per le Cinque Terre una tassa per fare cassa ‘rubando’ il territorio a chi non può permettersi di pagare e restituendo ai cittadini solo le briciole di un’operazione che raddoppia gli introiti. Porteremo la nostra attenzione sul tema dell’ambiente e dei rifiuti, ma anche sulla portualità, l’impresa e l’entroterra".