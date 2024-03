Volontari in azione a Pegli: 400 kg di rifiuti (e un tavolino) rimossi

Volontari 'Plastic Free' in azione a Pegli nella zona delle giostre nei pressi del molo della Navebus. Nella mattinata di sabato 23 marzo 2024 Melià nell'ambito di una giornata di team building ha voluto a fianco Plastic Free ed è stato poi organizzato un evento, aperto a tutti, grazie ai referenti dell'associazione, per una pulizia ambientale della zona.

Armati di guanti, sacchetti, pinze e tanta buona volontà, volontari e referenti dell'associazione, una sessantina di persone in tutto, hanno ripulito l'area con un totale di 400 chilogrammi di rifiuti raccolti, quantitativo a cui si aggiunge anche un tavolino abbandonato da qualcuno. Una bella giornata che, come sempre, ha destato la curiosità dei passanti, che si sono fermati a chiedere informazioni e a ringraziare i volontari per il servizio svolto. Un evento 'Plastic Free' che è stato patrocinato dal Comune di Genova e con il supporto di Amiu che, come sempre gestirà poi il ritiro dei rifiuti e il suo corretto smaltimento.

L'impegno di Plastic Free Onlus

L’associazione di volontariato è nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. "Nati come realtà digitale - scrivono nella presentazione - nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free".