Ha aperto nel centro storico il primo mercato contadino coperto della Liguria

Si sono aperte ufficialmente oggi, venerdì 2 febbraio, le porte del mercato Campagna Amica di via dl Campo, il primo mercato contadino coperto della Liguria. Il percorso di oltre un anno portato avanti da Coldiretti e sostenuto dal Comune di Genova e da Città Metropolitana ha così raggiunto la meta: "Questo è appena l’inizio - ha commentato il presidente di Coldiretti Genova, Luca Dalpian -. Si tratta del primo mercato coperto contadino di tutta la Liguria in cui piccoli produttori locali si riuniscono per offrire in vendita diretta le proprie eccellenze, in una cornice simbolica e unica nel suo genere: via del Campo".

Tutto sul mercato: prodotti in vendita, indirizzo e orari

Sui banchi del mercato, in via del Campo 9R, si trovano prodotti del territorio: dal pescato del mar Ligure alla verdura di stagione, dai formaggi delle nostre valli ai migliori tagli di carne, dall’olio taggiasco al vino artigianale; passando per il pesto fresco, lo zafferano, il miele, le uova, la frutta e il basilico genovese Dop.

Il punto aprirà tutti i venerdì e sabato, dalle 8 alle 15.

Nelle otto vetrine di via del Campo hanno trovato casa una decina di produttori, tutti rientranti nel circuito di Campagna Amica: "Da questo weekend in poi, tutti i venerdì e sabato la cittadinanza potrà scoprire le eccellenze della regione Liguria in un unico spazio coperto" hanno commentato Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale.

Il progetto a tema food rientra in una rete di azioni volte alla riqualificazione del centro storico e dei suoi più caratteristici caruggi. "L’obiettivo è unire al commercio l’informazione e la cultura - ha aggiunto Paolo Campocci, Direttore di Coldiretti Genova. "Per questo per noi è fondamentale il dialogo con le associazioni che operano nel territorio; organizzeremo eventi culturali che promuovano l’educazione al buon cibo e una didattica all’alimentazione, alla sostenibilità e all’importanza di una filiera corta e controllata".

Festa in via del Campo sabato 3 febbraio

Oggi, venerdì 2 febbraio c’è stato il taglio del nastro, insieme all’assessore Paola Bordilli, la benedizione dell’Arcivescovo di Genova Marco Tasca, al termine aperitivo contadino. Tutto pronto per domani, sabato 3 febbraio: via del Campo si veste a festa per una giornata dedicata alla cittadinanza e con orario straordinario (fino alle 18,30). Street food, musica, dj set, degustazioni dei produttori e la speciale partecipazione del Birrificio Altavia sono i biglietti da visita per la giornata.